Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w sierpniu stopa bezrobocia nie wzrosła względem poprzedniego miesiąca i nadal utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. Lipiec był pierwszym miesiącem od wybuchu pandemii, w którym nie zanotowano wzrostu tego wskaźnika.

Jak skomentowała to w rozmowie z PAP minister Maląg, "zdajemy sobie sprawę, że czas jest wciąż trudny, nie pożegnaliśmy pandemii, ale statystyki wskazują, że sytuacja na rynku pracy w Polsce się stabilizuje".

Wskazała, że to dzięki skutecznym działaniom w ramach tarczy antykryzysowej. Dzięki nim – mówiła – "nie notujemy masowych napływów osób bezrobotnych, a nastroje wśród firm uspokoiły się".

Nawiązując do danych Eurostatu, z których wynika, że Polska ze stopą bezrobocia na poziomie 3,2 proc. jest drugim krajem w UE o najniższej stopie bezrobocia po Czechach, Maląg zwróciła uwagę, że jest to bardzo dobry wynik. Szczególnie – zauważyła – "w odniesieniu do unijnej średniej notowanej na poziomie 7,2 proc.".

Ze wstępnych danych MRPiPS wynika również, że liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2020 r. wyniosła 1 mln 29 tys. osób, co stanowi nieznaczny, bo o pół tysiąca osób, spadek względem lipca. Spadek ten zanotowano w dziesięciu województwach.