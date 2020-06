Prezydent powiedział na konferencji prasowej, że we wtorek uruchomione zostanie kolejne wsparcie w ramach tarczy finansowej. A mianowicie wsparcie dla dużych firm - 25 mld zł, które dzisiaj rusza do tego, aby wspierać duże firmom w naszym kraju - powiedział Duda.

Reklama

Zaznaczył, że wprowadzenie tej formy pomocy wymagało notyfikacja ze strony Komisji Europejskiej; mówił, że był to projekt przygotowywany jeszcze w kwietniu m.in. razem z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremier Jadwigą Emilewicz. Tylko ten czas, który był potrzebny na notyfikację, nie oszukujmy się, był trochę dłuższy, niż się spodziewaliśmy - zaznaczył prezydent.

Ale ta notyfikacja jest, negocjacje z KE trwały do ostatniej chwili, ale jest zatwierdzenie i dzisiaj ta pomoc - 25 mld zł będzie ruszała do wielkich firm w postaci pożyczek płynnościowych, pożyczek, które będą swego rodzaju pożyczkami wyrównawczymi, dlatego, że te firmy musiały się dostosować do panujących warunków w związku z sytuacją epidemiczną i poniosły określone wydatki - wyjaśnił Duda.

Jak mówił, z pomocy będą mogły skorzystać średnie i duże firmy, czyli takie które zatrudniają odpowiednio: powyżej 150 i 249 pracowników.