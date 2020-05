Ten polski program o wartości 450 milionów euro - współfinansowany z funduszy strukturalnych UE - umożliwi Polsce dalsze zwiększenie dostępu do płynności potrzebującym przedsiębiorstwom poprzez udzielanie pożyczek i gwarancje państwowe na pożyczki pokrywające 100 proc. ryzyka w wysokości do 800 tys. euro na przedsiębiorstwo. Wsparcie pomoże firmom działającym we wszystkich sektorach kontynuować działalność w trakcie i po wybuchu pandemii koronawirusa - poinformowała wiceszefowa KE Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Reklama

Środki wsparcia dostępne w ramach programu będą współfinansowane z funduszy strukturalnych UE (Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych - EFSI). Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa przyjętych przez Komisję w tym roku z powodu pandemii.

Państwa członkowskie mogą decydować o sposobie wykorzystania funduszy strukturalnych UE zgodnie z zasadami EFSI i - w przypadku gdy fundusze te są wykorzystywane do udzielania wsparcia przedsiębiorstwom, być może przy współfinansowaniu ze strony państwa członkowskiego - zgodnie z zasadami pomocy państwa UE. Wsparcie będzie miało formę pożyczek i gwarancji publicznych na pożyczki.

Program będzie dostępny dla firm działających we wszystkich sektorach, które mają dostęp do europejskich funduszy strukturalnych i borykają się z trudnościami w wyniku wybuchu koronawirusa. Jak podała KE, szacuje się, że ze wsparcia skorzysta około 7 tys. przedsiębiorstw.