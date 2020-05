Od poniedziałku zostały otwarte galerie handlowe, hotele i gabinety rehabilitacyjne. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości, którzy na co dzień pracują u naszych sąsiadów, będą mogli również wrócić do pracy, a młodzież do nauki. Nie będą już podlegać obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Reklama

ZOBACZ WIDEO: