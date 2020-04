Od 4 maja będą otwarte galerie sztuki i hotele. W rządzie nie ma za to zgody co do centrów handlowych. Za ich otwarciem jest premier, przeciw – minister zdrowia.

Jeżeli centra zostaną otwarte, klientom będzie się mierzyć temperaturę przy wejściu, a do środka wpuszczać ograniczoną liczbę osób.

W poniedziałek mają zostać także otwarte żłobki i przedszkola. Szkoły na razie pozostaną zamknięte.

Prawdopodobnie po raz kolejny zostaną wydłużone dodatkowe zasiłki opiekuńcze. Szczegóły mamy poznać jutro.

