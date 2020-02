Według naszych szacunków, prawo do otrzymania rekompensaty będzie miało 15 mln gospodarstw domowych, co oznacza, że będzie to około 87 proc. ogółu Polaków. Prawo do rekompensat będą mieli klienci spółek państwowych i prywatnych – wyjaśnił rzecznik ministra aktywów państwowych, Łukasz Wróblewski.

Rekompensaty mają być wypłacane od 2021 roku.

Dostawca prądu Innogy wprowadził podwyżki już od pierwszego lutego.

Ceny na hurtowym rynku energii bardzo wzrosły - uzasadnia Aleksandra Smoczyńska z Innogy.