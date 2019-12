Jak wynika z dokumentów, do których dotarł money.pl działalność firmy transportowo-spedycyjnej Team Mariusz Pudzianowski może być dużo bardziej kontrowersyjna. Baza firmy w Białej Rawskiej mieści się na terenach, które przeznaczone są na działalność związaną z hodowlą, produkcją rolną, ogrodniczą lub leśną, a "Pudzian” nie zajmuje się taką działalnością – podaje portal.

Prowadzenie takiej działalności na gruntach rolniczych może być przestępstwem skarbowym – mówi prawnik dla money.pl. W wyniku kilkunastoletniej działalności firmy Pudzianowskiego, która w ten sposób oszczędzała na podatkach, gmina mogła stracić sporo pieniędzy.

Jak zauważa portal oficjalny adres firmy Team to ul. Mickiewicza 19 w Białej Rawskiej. Hale firmy Team mieszczą się jednak w zupełnie innym miejscu – przy ulicy Ogrodowej. Ten adres nie jest jednak podawany na oficjalnej stronie internetowej firmy, a to właśnie tam znajduje się działka rolna, na której parkują tiry "Pudziana”.

Sprawa zainteresowała lokalnych urzędników i przeprowadzono kontrolę.

"Jak ustalono (...), firma [Team] od dwóch lat nie prowadzi już działalności w zakresie wykonywania zewnętrznych usług transportowych" – money.pl cytuje dokumenty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Z informacji money.pl wynika, że o ewentualnych nieprawidłowościach związanych z firmą sportowca władze Białej Rawskiej powinny wiedzieć już od jakiegoś czasu.

Biała Rawska to żadna tam metropolia. Miasto liczy 3,2 tys. osób, gmina - 11 tys. Większość przedsiębiorców to sadownicy, a przecież "Pudzian" to bardzo zamożny i wpływowy człowiek. Nie dziwi, że może liczyć na specjalne względy. Choć nawet on powinien szanować prawo - mówi informator w rozmowie z money.pl