Ci w handlu obawiają się o zatrudnienie. Dlaczego? Chodzi o postępującą automatyzację. To z jej powodu nie trzeba już tak wielu pracowników. Poza tym dochodzi do łączenia działów, a w konsekwencji przesuwania zatrudnionych do innych, zupełnie nowych zadań. Ci obawiają się, że się nie sprawdzą, a w efekcie skończą na bruku.

Dlatego od pewnego czasu pracownicy sieci handlowych szukają ochrony w związkach zawodowych. Działacze odnotowują rekordowe zainteresowanie wstąpieniem w ich szeregi.

Tylko w Carrefourze dziennie napływa ok. 20 deklaracji, w Auchan w ciągu miesiąca zgłasza się po kilka osób z jednego sklepu, w Castoramie w skali roku liczba członków organizacji się podwoiła. Jak zauważają związkowcy, wśród zgłaszających się są już nie tylko szeregowi pracownicy. Przybywa kierowników.

