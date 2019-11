Jednej z chińskich firm - Sinohydro, która najpewniej będzie przebudowywała za kilka miliardów złotych tory z Warszawy do Białegostoku - międzynarodowe organizacje wytykały korumpowanie urzędników w państwach afrykańskich.

W Macedonii skandal wokół niej doprowadził do upadku premiera. A w Ekwadorze koncern zbudował elektrownię wodną - Coca Codo Sinclair, która krótko po oddaniu do użytku zaczęła pękać. Jak się okazało, metalowe elementy konstrukcji powstały ze słabej gatunkowo stali. Zresztą to nie koniec ponurego żniwa związanego z tą konstrukcją: z powodu wad projektowych w elektrowni wciąż zbierają się piach i muł. Aby temu zapobiec, od czasu do czasu spuszcza się z niej więcej wody, która zalewa pobliskie osady. W grudniu ub.r. kosztowało to życie dwóch osób.

DGP prześwietlił firmę, która może wejść w strategiczną inwestycję infrastrukturalną w Polsce. Sam koncern nie odpowiedział na nasze pytania