Na miejscu na klientów czeka szeroka oferta świeżych produktów, przygotowana przez naszych specjalnie przeszkolonych pracowników, i zupełnie nowe doświadczenie zakupowe. Ten sklep jest naszą placówką testową. Myślę, że po kilku miesiącach otrzymamy już pierwsze analizy dotyczące tych rozwiązań i wtedy będziemy decydować, które z nich wdrażać w szerszej skali w zależności od lokalizacji danej placówki - powiedział Stolecki podczas konferencji prasowej.

Przedstawiciele sieci zwrócili uwagę, że placówka ta ma powierzchnię sprzedaży wynoszącą prawie 700 m2 i wyróżnia ją nowa kolorystyka w klasycznym odcieniu antracytu. Z kolei na sali sprzedaży zamiast tradycyjnych papierowych reklam są wyłącznie ekrany LCD oraz nowoczesny system klimatyzacji i chłodzenia, funkcjonujący w oparciu o naturalne gazy.

Dzięki zamontowanym na dachu 160 panelom fotowoltaicznym pozyskujemy obecnie ok 20% energii, które zużywa ta placówka. Liczymy, że będzie to z czasem więcej. Z kolei na parkingu z 57 miejscami postojowymi oświetlenie jest w 100% zasilane energią słoneczną i wiatrową w zależności od pogody. Dodatkowo, do dyspozycji zmotoryzowanych klientów pozostaje bezpłatna dwustanowiskowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych, a dla rowerzystów stacja Veturilo - dodał Stolecki.

Dodał, że nowością w tym sklepie są papierowe torby na warzywa, owoce i pieczywo, które nadają się do recyklingu. W sekcji warzyw i owoców została również wydzielona strefa warzyw i owoców BIO oraz wyciskarka do soków. Wśród innych rozwiązań znajdują się także darmowe wi-fi dla klientów, specjalny system wykrywania kolejek, komunikacja marketingowa wyłącznie przy użyciu ekranów LCD, kasy samoobsługowe z nowoczesnym oprogramowaniem ułatwiającym szybkie skanowanie produktów, a także inteligentny system komunikacji wewnętrznej 'sound system'" - dodał dyrektor.

Stolecki zwrócił także uwagę, że aby jeszcze bardziej usprawnić zakupy, oprócz 4 tradycyjnych kas przygotowanych zostało również 6 stanowisk z kasami samoobsługowymi (dodatkowo jedna kasa samoobsługowa przy kąciku kawowym). Do dyspozycji klientów pozostają również 4 nowoczesne czytniki cen z większymi niż do tej pory ekranami. Jednocześnie nie zapominamy o tym, że podstawą naszego modelu biznesowego jest efektywność. Te rozwiązania pomogą jednocześnie naszym pracownikom lepiej zarządzać sklepem i oszczędzać czas klientów i swój" - podkreślił.

Na sali sprzedaży znalazła się również lada tradycyjna, gdzie klienci będą mogli zaopatrzyć się w świeże wędliny, mięso oraz sery na wagę, a dodatkowo Biedronka na Modlińskiej ma również ofertę obiadową w postaci kurczaka z rożna i pieczonej wieprzowiny.

Biedronka to największa sieć detaliczna w Polsce. Na koniec 2018 r. liczyła 2 900 placówek.