Po te pieniądze sięgnęły gminy: Dąbrowa Białostocka, miasto Hajnówka, Knyszyn, Suchowola, Bielsk Podlaski, Augustów i Zambrów - poinformował PAP urząd marszałkowski w Białymstoku. Przedsięwzięcia te obejmują często także np. wymianę oświetlenia ulicznego czy instalację pomp ciepła.

Z osobnej puli w RPOWP na te cele korzysta także miasto Białystok i ościenne gminy tworzące stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF). Podane przez urząd dane dotyczące wymiany pieców w ramach projektów unijnych, nie obejmują BOF.

Swój projekt kończy np. miasto Hajnówka. Władze miasta zdobyły pieniądze na wymianę 37 pieców w domach mieszkańców, wymianę ponad dwóch tysięcy punktów oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zakup stacji pomiaru czystości powietrza.

Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak powiedział PAP, że piece są już wymienione. Mieszkańcy w większości zainstalowali nowe piece na pellet, ale też gaz i olej. Sirak poinformował, ze trwa przetarg na montaż stacji pomiaru czystości powietrza.

Hajnówka liczy na to, że mieszkańcy będą coraz chętniej korzystać z gazu, bo prowadzone są inwestycje przez Polską Spółkę Gazownictwa, które mają im to umożliwić. Sirak poinformował, że trwa budowa stacji rozprężania gazu, w mieście ma powstać ok. 14 km sieci, którą będzie dystrybuowany gaz ziemny.

Hajnówka jest także w grupie samorządów, które mają podpisane porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, by na miejscu pomagać mieszkańcom, którzy chcą skorzystać z dotacji na wymianę pieców z rządowego programu "Czyste powietrze".

Z unijnych dotacji korzystają też gminy z BOF. Miasto Białystok realizuje np. program wymiany 225 kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe.

Aby przygotować się do kolejnych inwestycji związanych z dotacjami, poznać potrzeby mieszkańców, skalę na jaką mieszkańcy spalają w swoich piecach paliwo stałe, miasto Białystok rozpoczęło w ostatnich dniach ankietę, której efektem ma być inwentaryzacja systemów grzewczych w domach mieszkańców miasta. Informacje są zbierane od 6 listopada 2019 r. do końca sierpnia 2020 r.

"Przeprowadzona inwentaryzacja pomoże również stwierdzić, w których rejonach miasta inwestycje mogą przynieść największy efekt ekologiczny oraz gdzie i w jakim stopniu mieszkańcy są gotowi do wprowadzania zmian lub też sami planują zmianę źródła ogrzewania" - podaje magistrat w komunikacie prasowym.

Informacje będą zbierać ankieterzy. Można także podać informacje drogą elektroniczną za pośrednictwem www.app.ekostrateg.com.