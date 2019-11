Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w piątek, że nakłada karę w postępowaniu przeciw Gazpromowi i pięciu międzynarodowym podmiotom odpowiedzialnym za finansowanie gazociągu Nord Stream 2. 172 mln zł to kara dla spółki Engie Energy za nieudzielenie informacji. Dodano, że to najwyższa kara w historii urzędu nałożona na spółkę.

Szef UOKiK na piątkowej konferencji przekazał, że brak woli współpracy ze strony jednego z podmiotów budujących Nord Stream 2, czyli spółkę Engie Energy, "można również uznać za brak szacunku dla naszego państwa". To jeden z powodów tak wysokiej kary - podkreślił.

Jak mówił, standardowo firmy odwołują się od kary, gdy ona będzie już uprawomocniona. Będziemy starali się zrobić wszystko, by tę karę wyegzekwować - zapowiedział. Podkreślił przy tym, że "kara jest precedensowa, więc sposób jej egzekucji będzie też precedensowy".

Prezes urzędu dodał, że zgodnie z prawem urząd za brak współpracy mógł nałożyć karę do 50 mln euro. Jednak ze względu na to, że UOKiK nałożył po raz pierwszy tak wysoką karę, obniżył ją do 40 mln euro.