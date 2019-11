Utworzona przez niemiecki rząd komisja węglowa zaleciła, by nie rezygnować z uruchamiania "już zbudowanych, ale jeszcze niewprowadzonych do eksploatacji elektrowni" i by podejmować z ich właścicielami rozmowy na ten temat. Dyrektywa komisji odnosi się w praktyce tylko do Datteln IV.

Z wiadomości, którą Uniper umieścił w witrynie jawności niemieckiej giełdy prądu elektrycznego EEX, wynika, że pierwsze przedsięwzięcia synchronizujące nową elektrownię z siecią przesyłową zaplanowano na styczeń. Jak oświadczył rzecznik koncernu, pełne uruchomienie obiektu spodziewane jest latem - o czym już wcześniej informował branżowy serwis Energate Messenger.

Elektrownia Datteln IV ma mieć moc około 1100 megawatów. Jej budowa rozpoczęła się w 2007 roku i miała się zakończyć jeszcze w roku 2011, ale udaremniły to powodowane usterkami przestoje.