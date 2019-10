Morawiecki zaznaczył, wchodząc do budynku Rady Europejskiej, że w kontekście negocjacji unijnego budżetu według Polski konieczne jest znalezienie nowych źródeł finansowania priorytetów UE; wymienił m.in. podatek lotniczy, podatek od transakcji finansowych czy podatek cyfrowy. Zaznaczył, że Polska nie akceptuje aktualnej propozycji fińskiej prezydencji w kwestii unijnego budżetu. Pokazujemy, że to nie jest żadne pole do kompromisu. Pokazujemy też, jak skutecznie zrekonstruowaliśmy +grupę przyjaciół spójności+ - powiedział premier.

Morawiecki podkreślił, że "wszystkie polityki traktatowe, czyli rolna, która ma dążyć do wyrównania dopłat dla rolników polskich w porównaniu do rolników zachodnioeuropejskich, czy polityka spójności muszą być zabezpieczone".