Zgodnie z zapowiedziami prace wiertnicze na prospekcie Shrek trwały półtora miesiąca. Potwierdziliśmy obecność gazu ziemnego i ropy naftowej w piaskowcach jury dolnej i środkowej. W wykonanych otworach pobraliśmy rdzenie, próbki płynów złożowych i wykonaliśmy szczegółowe pomiary geofizyczne, co pozwoliło nam wstępnie określić wielkość i jakość złoża. To ogromny sukces spółki PGNiG Upstream Norway, która pełni na tej koncesji rolę operatora - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Wiercenie otworu głównego i odchodzącego od niego otworu bocznego, posadowionego na skłonie struktury, trwało zgodnie z planem 45 dni. Prace wiertnicze prowadzone były na morzu, gdzie głębokość wody wynosi ok. 350 metrów. Strop złoża stwierdzono, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, na głębokości ok. 2 tys. metrów poniżej dna morskiego. Odkryte złoże znajduje się ok. 5 km od pływającej jednostki produkcyjnej i magazynującej Skarv FPSO, podano także.

Podłączenie w przyszłości nowego złoża do istniejącej tak blisko infrastruktury wydobywczej wpłynie pozytywnie na rentowność całego projektu Skarv, na którym prowadzimy działalność. Dzięki nowemu odkryciu zwiększymy wydobycie własne na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, gdzie po 2022 roku chcemy produkować 2,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie - dodał Woźniak.

PGNiG Upstream Norway posiada 40% udziałów w koncesji PL838. Koncesja została przyznana w ramach rundy APA2015. Znajduje się na Morzu Norweskim i sąsiaduje bezpośrednio z koncesjami Skarv i Ærfugl, na których PGNiG prowadzi wydobycie węglowodorów.

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym spółka PGNiG Upstream Norway posiada obecnie udziały w 24 koncesjach poszukiwawczych i wydobywczych.