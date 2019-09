Nowy cennik zakłada do 20-proc. obniżki - np. dla podstawowej przesyłki z 14,99 zł brutto na 11,99 zł brutto. Niższe ceny zaczną obowiązywać od 2 października 2019 r.

- Zapotrzebowanie na nasze usługi wciąż rośnie - chcemy oferować je naszym lojalnym klientom w bardzo atrakcyjnej cenie. Wielkimi krokami zbliża się okres świąteczny - to dla nas bardzo intensywny czas - w ubiegłym roku w szczycie świątecznym wzrosty wolumenów dostaw do Paczkomatów przekroczyły 92%. Mamy nadzieję, że obniżka cen nadania przesyłek pozwoli naszym klientom zaoszczędzić czas, jaki zwykle spędziliby w długiej kolejce w innych punktach nadań - gdzie konieczność obsługi przez personel staje się wąskim gardłem i powoduje, że punkty te nie radzą sobie z zarządzaniem przesyłkami nadawanymi w tym okresie. Paczkomaty InPost dostępne są już w ponad 5 000 lokalizacji - także w małych miastach oraz na wsi - i są w nich bardzo popularne. To więcej punktów odbioru i nadania niż placówek pocztowych. Także Kurier InPost bije kolejne rekordy wolumenowe - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Przykładowo, za nadanie przesyłki przez Manager Paczek do Paczkomatu InPost klienci zapłacą od 2 października tego roku za przesyłkę o gabarycie A - o maksymalnych wymiarach 80 x 380 x 640 mm, minimalnej wysokość 1 mm i maksymalnej wadze do 25 kg 11,99 zł brutto (3 zł mniej - obecnie 14,99 zł).

Nadanie przesyłki w Managerze Paczek przez Kuriera InPost będzie kosztować 14,99 zł brutto (50 gr mniej - obecnie 15,49 zł) za przesyłkę o gabarycie A - o maksymalnych wymiarach 80 x 380 x 640 mm, minimalnej wysokość 1 mm i maksymalnej wadze do 25 kg. Obniżki dotyczą także paczek nadawanych w gabarytach: B,C i D.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.