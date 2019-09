Po sobotnim ataku na saudyjskie instalacje naftowe z rynku ropy nagle zniknęły dostawy o wielkości 5,7 mln baryłek dziennie.

To połowa całego wydobycia w Arabii Saudyjskiej. To większa skala zakłóceń niż w czasie rewolucji islamskiej w Iranie w 1979 r. czy też w czasie irackiej inwazji na Kuwejt w 1990 r. Mimo to na rynku finansowym nie ma paniki.

Cena ropy wprawdzie wczoraj rano poszybowała o prawie 20 proc., ale kolejne godziny znacząco zmniejszyły początkową skalę wzrostu. W efekcie notowania znalazły się na poziomie, na którym były zupełnie niedawno, bo w lipcu. Co zaskakuje jak na skalę ataku.

Inwestorzy wstępnie zakładają, że był on jednorazowym incydentem, a sytuacja, mimo że jest bardzo napięta, nie przerodzi się w wojnę z udziałem USA. Innego zdania jest jednak były ambasador Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej Krzysztof Płomiński. To krok bliżej do wojny – mówi w rozmowie z DGP.

Każde takie wydarzenie przybliża nas do otwartego konfliktu – dodaje.

Na razie na problemach Arabii Saudyjskiej korzystają jej najwięksi konkurenci, czyli globalne koncerny naftowe z Rosji i Stanów Zjednoczonych. Wraz ze wzrostem ceny ropy w górę o kilka procent poszły notowania akcji ExxonMobil w Nowym Jorku i Rosnieftu w Moskwie. Umocniły się także rubel i waluty innych krajów wydobywających ten surowiec, np. norweska korona.

Polski Koncern Naftowy Orlen i Grupa Lotos w poniedziałek nie zareagowały zmianami cen paliw na rynku hurtowym. Ale jeśli sytuacja na rynku ropy nie wróci szybko do stanu sprzed ataków, wtedy podwyżki na stacjach paliwowych będą prawdopodobne.

CZYTAJ WIĘCEJ WE WTORKOWYM WYDANIU DGP >>>