Jak wynika z raportu w 2018 r. średnie miesięczne bilansowe spożycie mięsa na jednego Polaka wyniosło ok. 6,38 kg, czyli 76,5 kg rocznie, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu do 2003 r. Konsumpcja cukru w tych latach zwiększyła się aż o 23 proc. i w 2018 r. wynosiła średnio w miesiącu ok. 3,88 kg, czyli 46,5 kg rocznie na jedną osobę.

Co ciekawe, mniej tych produktów spożywamy w gospodarstwach domowych. Z analizy ekspertów ING Banku Śląskiego wynika, że na przestrzeni 15 lat (2003-2018) konsumpcja cukru spadła o 45 proc. do 0,94 kg na osobę, natomiast mięsa wyniosła 5,2 kg na osobę i była niższa o 7 proc.

Jak wskazują analitycy, niższa konsumpcja cukru w gospodarstwach domowych wynika z ograniczenia samodzielnie przyrządzanych dań na rzecz jedzenia poza domem. Zwiększona konsumpcja „na mieście” ma z kolei odzwierciedlenie w bilansowym wzroście spożycia cukru, które jest skutkiem dużego udziału w diecie gotowych, przetworzonych produktów, których istotnym składnikiem jest właśnie cukier.

Na wzrost spożycia cukru mogła mieć wpływ cena. W 2018 r. kosztował on (według GUS) 2,14 zł/kg. czyli o ok. 30 proc. mniej niż rok wcześniej (3,04 zł/kg).

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku mięsa: Polacy - jak twierdzą eksperci - samodzielnie przygotowują mniej posiłków i częściej spożywają je poza domem, co istotnie wpływa na rosnące spożycie w ujęciu bilansowym. Zauważają, że do zmiany nawyków żywieniowych przyczynia się też wzrost dochodów społeczeństwa.

W analizy spożycia żywności w latach 2003 r. - 2018 r. wynika, że Polscy mniej jedzą owoców, warzyw, mleka i jaj. Średniomiesięczne spożycie owoców w gospodarstwach domowych spadło o 6 proc. do 3,75 kg, warzyw, czyli aż o ponad 37 proc. do 7,92 kg na osobę. W 2018 r. odnotowano również mniejsze średniomiesięczne spożycie mleka i jaj o około 30 proc. w porównaniu do danych z 2003 r.

Na przestrzeni badanych lat dość stabilna jest konsumpcja masła oraz sera i twarogów, mniej zjadamy zaś oleju i innych tłuszczów.

Polska jest dużym eksporterem żywności. W ubiegłym roku wywóz artykułów rolno-spożywczych stanowił 13 proc. całego eksportu i osiągnął 29,3 mld euro oraz dodatnie saldo w wysokości ok. 10 mld euro. Polskim hitem eksportowym w Unii Europejskiej jest drób. W 2018 r. wartość eksportu tego mięsa wyniosła aż ponad 2,7 mld euro.