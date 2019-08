Wiceminister energii Adam Gawęda mówił w piątek posłom na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, że poprawka ma charakter legislacyjny.

"W związku z rozszerzeniem katalogu inwestycji towarzyszących budowie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu o inwestycje w zakresie budowy gazociągów i przyłączy do wytwórców energii elektrycznej i ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi tych gazociągów i przyłączy, Senat uznał za celowe doprecyzowanie definicji określenia +infrastruktura niezbędna do obsługi+" - czytamy w uzasadnieniu Senatu.

Specustawa przewiduje uproszczenie i w efekcie przyspieszenie procedur administracyjnych przy wymienionych w niej inwestycjach. Pierwotna regulacja z 2009 r. odnosiła się do budowy terminala LNG w Świnoujściu, w kolejnych nowelizacjach obejmowała budowę przez Gaz-System kilkudziesięciu najważniejszych gazociągów przesyłowych - w tym Baltic Pipe, węzłów i tłoczni gazu, rozbudowę terminala LNG oraz budowę lub rozbudowę przez PGNiG podziemnych magazynów gazu: Wierzchowice, Mogilno, Kosakowo i Goleniów.

Nowym regulacjom mają podlegać m.in. gazociągi dystrybucyjne wysokiego ciśnienia o łącznej długości 577 km. Ustawa wymienia dziewięć takich projektów, których budowę planuje największy dystrybutor gazu - Polska Spółka Gazownictwa. Są to gazociągi: Konopki-Ełk-Mrągowo, Bytów-Chojnice, Dworzysko-Chojnice, Kolnik-Elbląg, Tulce-Nekla, Witkowo-Września, Łyszkowice-Koluszki-Brzeziny-Łódź, Kalisz-Sieradz-Meszcze oraz połączenie sieci dystrybucyjnej z przesyłową w Zambrowie, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi. Dodatkowo, pod specustawę mają podlegać budowy przyłączy gazowych do Ciepłowni Kawęczyn i Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

Specustawą objęta ma być też budowa przyłączy lub połączeń z siecią przesyłową gazu przez wytwórców energii elektrycznej lub ciepła w gazowej jednostce wytwórczej lub jednostce kogeneracji.

Ustawa trafi do podpisu prezydenta.