Taki skutek będzie miała uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Cel słuszny: walka z przestępczością gospodarczą poprzez zwiększanie jawności akcjonariatu. Wykonanie – zdaniem prawników, Biura Analiz Sejmowych (BAS) oraz inwestorów indywidualnych – wyjątkowo kiepskie.

Ustawa przewiduje obowiązkową dematerializację akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Doprowadzi to do faktycznej likwidacji papierów na okaziciela.

Stworzone zostaną elektroniczne rejestry akcjonariuszy spółek, które będą prowadzone m.in. przez domy maklerskie. Dostęp do danych tam zgromadzonych będzie jawny dla spółki i jej akcjonariuszy. Organy państwa będą mogły je uzyskać na takich samych zasadach, na jakich teraz mają dostęp do tajemnicy bankowej. Sęk w tym, że w rejestrze będą m.in. informacje o miejscu zamieszkania każdego akcjonariusza (chyba że ten wskaże zastępczo adres do korespondencji) oraz – o ile posiadacz walorów go poda spółce – adresie e-mail.

– Wystarczy zatem kupić jedną akcję, by uzyskać dostęp do ogromnej bazy. Z punktu widzenia ochrony danych uważam przyjęte rozwiązanie za niedopuszczalne – mówi radca prawny Andrzej Lewiński, zastępca generalnego inspektora ochrony danych osobowych w latach 2006–2016.

Na zagrożenie zwracało uwagę także BAS. W swej opinii wskazało, że "uprawnienie, przysługujące każdemu akcjonariuszowi, posiadającemu chociażby jedną akcję danej spółki, może powodować utratę kontroli nad wrażliwymi danymi, takimi jak wartość akcji posiadanych przez daną osobę, imię i nazwisko akcjonariusza oraz jego miejsce zamieszkania, a tak-że prowadzić do ich bezprawnego wykorzystania". Przeciw szerokiemu udostępnianiu danych protestowało również Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII). Twierdziło, że przyjęcie przepisów zniechęci wiele osób do kupna akcji.

"Niektórzy nie będą chcieli się dzielić z nieznajomymi wrażliwymi informacjami na temat swoich inwestycji i wybiorą inne miejsca, gdzie ulokują oszczędności" – wskazywało SII.

Resort sprawiedliwości broni uchwalonej ustawy. Przypomina, że już teraz w odniesieniu do akcji imiennych istnieje możliwość dostępu do adresu każdego akcjonariusza, który jest widoczny w księdze akcyjnej. Akcje na okaziciela nie mogą zaś służyć ukrywaniu tych informacji.