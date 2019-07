Wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie "eksportowania" polskich pomysłów za granicę – takie mają być efekty ustawy wprowadzającej Prostą Spółkę Akcyjną (PSA). Dziś Sejm przyjął techniczne poprawki Senatu do tej ustawy. Teraz idzie ona do podpisu prezydenta - napisało MPiT w piątkowym komunikacie. To właśnie resort przedsiębiorczości przygotował ustawę o PSA.

W komunikacie podkreślono, że nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która zakłada nowy rodzaj spółki, ma sprawić, "że polscy innowacyjni przedsiębiorcy będą mogli łatwiej niż obecnie założyć spółkę odpowiadającą ich specyfice i pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju swojej działalności".

Ustawa jest ostatnim rozwiązaniem z pakietu 100 zmian dla firm. Zacznie obowiązywać 1 marca 2020 r.

Prosta Spółka Akcyjna to rozwiązanie, które przygotowaliśmy z myślą o startupach i we współpracy ze środowiskiem startupowym. Chcemy, dzięki tym rozwiązaniom, zatrzymać w Polsce młode innowacyjne przedsięwzięcia, a także przyciągnąć te zagraniczne. (...) Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z nowej formy prowadzenia działalności już od marca przyszłego roku – powiedziała cytowana w komunikacie Emilewicz.

Jak dodała, Prosta Spółka Akcyjna to opcja zwłaszcza dla startupów, które potrzebują finansowania zewnętrznego.

Jest to kolejne, przygotowane przez rząd, rozwiązanie, które ma wzmocnić rozwój startupów i przyczynić się do wzrostu innowacyjności naszej gospodarki. W tej roli sprawdziła się już ulga na B+R. A także IP box, czyli 5-procentowy podatek od przychodów z wyników prac badawczo-rozwojowych oraz zwolnienie podatkowe dla alternatywnych spółek inwestycyjnych. Te rozwiązania, wraz z ustawą o PSA, oraz m.in. programem Start in Poland, sprawią, że nasze państwo stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne dla inwestorów i startupów - wskazała minister.

Nowe przepisy zakładają, że PSA będzie łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej.

Główne cechy prostej spółki akcyjnej (PSA) to: brak barier wejścia (1 zł kapitału na start); szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”); uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji); duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki.