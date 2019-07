- Przede mną spotkanie z przedsiębiorcami, które odbędzie się po to, żeby jeszcze raz zapytać, jak działa "Konstytucja biznesu". Będę pytała o to, czy z tych rozwiązań korzystają, czy widzą ulgę w codziennej pracy i prowadzeniu działalności gospodarczej - powiedziała o celu swojej wizyty w Toruniu szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii.

Poinformowała o zmianach, które rząd chce jeszcze wprowadzić przed końcem obecnej kadencji parlamentu. Wskazała, że we wtorek jednym z elementów obrad Rady Ministrów będzie pakiet "Przyjazne prawo".

- W nim będzie szereg rozwiązań ściągając obowiązki biurokratyczne. O dwóch z nich będę chciała dziś w Toruniu porozmawiać. Pierwszy to tzw. VAT portowy. Polskie porty są mało konkurencyjne i mało przyjazne dla polskich importerów. Ponad 30 procent towarów, które trafia na polski rynek z importu, trafia na niego nie przez porty w Gdańsku czy w Szczecinie, ale przez te niemieckie czy holenderskie. Jednym z powodów jest niedogodność związana z zasadami rozliczania VAT-u. Importerzy w Polsce muszą go płacić do 10 dni po wpłynięciu towarów do portu, gdy w innych krajach członkowskich UE płacą VAT w tym przypadku na zasadach ogólnych. W tym pakiecie takie ułatwienie dla importerów wprowadzamy - wskazała Emilewicz.

Minister przedsiębiorczości mówiła także o tzw. "prawie żółtej kartki". Przepis ma dotyczyć przedsiębiorców, którzy w pierwszych trzech latach działalności gospodarczej popełnią niewielki błąd. Bedą oni mogli po skorygowaniu tego błędu uniknąć kar administracyjnych.

- Będzie po prostu przyznane prawo do błędu. Ważną zmianą będzie też uzupełnienie zapisów "Konstytucji biznesu", gdzie była ogólna zasada stanowienia przyjaznego prawa i rozstrzygania wątpliwości na korzyści przedsiębiorcy, a teraz te zapisy zostaną "skonsumowane" w szczegółowym rozwiązaniu - dodała.

Wyraziła przekonanie, że ustawa zostanie we wtorek przyjęta przez Radę Ministrów i jeszcze w lipcu trafi pod obrady Sejmu. Poinformowała, że korzystając z wizyty w woj. kujawsko-pomorskim, odwiedziła innowacyjną firmę ALUFIRE w Łysomicach k. Torunia.

- Ona produkuje konstrukcje szklane, aluminiowe, wewnętrzne do biurowców, które spełniają najwyższe standardy przeciwpożarowe, ale i estetyczne. Można je znaleźć w wielu biurowcach w Polsce, ale i w 35 innych krajach. Przedsiębiorstwo to ma zamiar skorzystać z rozwiązań ustanawiających na terenie całego kraju strefę inwestycyjną - podkreśliła Emilewicz.

Po południu minister przedsiębiorczości odwiedzi Grudziądz.