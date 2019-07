Ta kończąca się kadencja była przede wszystkim kadencją wielkich programów społecznych. Nadchodzi nowy czas. Myślę, że to będzie przede wszystkim czas wielkich, ambitnych inwestycji. Czas położenia fundamentu i kolejnych pięter pod ten wzrost - powiedział w sobotę Gowin podczas konwencji ""Myśląc: Polska" w Katowicach.

Wszyscy wiemy, że czekają nas te ogromne, cywilizacyjne inwestycji, takie jak Centralny Port Komunikacyjny, jak elektrownia atomowa, jak kontynuacja tego, co z takim powodzeniem robi pan minister Andrzej Adamczyk, czyli rozbudowa infrastruktury drogowej, rozbudowa infrastruktury kolejowej. Ale jest też wiele innych obszarów, w których potrzebujemy inwestycji - zaznaczył wicepremier. Jak dodał, chodzi także o inwestowanie w naukę i nowoczesne technologie.

Zdaniem Gowina to były dobre cztery lata dla Polski. To był czas wielkich programów społecznych, realizowanych przede wszystkim przez panią premier Beatę Szydło, przez panią minister rodziny Elżbietą Rafalską. To był czas rekordowego - na tle Europy - wzrostu gospodarczego, który był konsekwencją Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli planu premiera Mateusza Morawieckiego. To był czas, w którym Polska stała się najbezpieczniejszym krajem w Europie. To był też czas, kiedy położyliśmy wiele fundamentów pod przyszły rozwój naszej ojczyzny - powiedział.

Jednocześnie zaznaczył, że wszyscy mamy świadomość, że nie jesteśmy nawet w połowie drogi, że istnieje cały szereg wielkich wyzwań, które mają sprawić, aby Polska stała się państwem odpowiadającym wielkości naszej historii. Wielkości i ambicji naszego narodu. Tych wyzwań jest przed nami wiele i po to tutaj się zgromadziliśmy, żeby te wyzwania zdefiniować i wskazać drogi rozwoju - wskazał szef Porozumienia.