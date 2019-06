- W ostatnim okresie Polska podpisała zobowiązania 25 mld dolarów nowych kontraktów wobec firm amerykańskich do nabycia ponad 6 mld metrów sześciennych amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG. Obecnie nasze kraje również podpisują kolejną umowę dotyczącą 2 dodatkowych mld metrów sześciennych gazu za około 8 mld dolarów - powiedział Trump podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Białym Domu z prezydentem Andrzejem Dudą.

W środę PGNiG poinformował, że kupi więcej skroplonego gazu ziemnego (LNG) w USA. Polska spółka zakontraktowała 1,5 mln ton LNG rocznie więcej przez 20 lat od firmy Venture Global z planowanego terminala eksportowego Plaquemines LNG.

PGNiG wyjaśniło, że zgodnie z zapisami porozumienia wolumen LNG odbieranego z terminalu Plaquemines począwszy od 2023 roku został zwiększony z 1,0 mln do 2,5 mln ton rocznie (tj. z 1,35 do 3,38 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji). Tym samym łączny wolumen zakupionego przez PGNiG gazu z obu terminali budowanych przez Venture Global LNG osiągnie 3,5 mln ton LNG rocznie – 1,0 mln ton pochodzić będzie z terminalu Calcasieu Pass, a 2,5 mln ton – z terminalu Plaquemines.

Porozumienie dotyczące zwiększenia ilości kupowanego gazu z USA podpisano podczas wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. W uroczystości w Eisenhower Executive Office Building Białego Domu udział wzięli Sekretarz Energii USA Rick Perry oraz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

- Polska i Stany Zjednoczone mają silny i strategiczny sojusz i przyjaźń, którą wzmacnia wspólne zaangażowanie w bezpieczeństwo energetyczne i zrozumienie, że prawdziwe bezpieczeństwo energetyczne osiąga się poprzez różnorodność energetyczną. Dzisiejsze ogłoszenie znaczącego rozszerzenia istniejącego partnerstwa LNG między Venture Global i PGNiG jeszcze bardziej umacniają ten cel - powiedział Sekretarz Energii USA Rick Perry.

- Pod kierownictwem Prezydenta Trumpa nasze dwa narody rozpoczęły strategiczny dialog energetyczny między USA a Polską, który wzmacnia i wspiera partnerstwa takie jak to. Oczekujemy jeszcze więcej w nadchodzących miesiącach i latach - dodał Perry.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak stwierdził, że polska spółka zwiększa ilość odbieranego gazu LNG z USA, który będzie odbierany po 2022 r., czyli po wygaśnięciu kontraktu jamalskiego z Rosją.

- Dzięki dobrym relacjom z naszymi amerykańskimi partnerami i skutecznym negocjacjom uzyskaliśmy możliwość pozyskania dostaw LNG z terminalu Plaquemines na bardzo konkurencyjnych warunkach – powiedział Woźniak.

Jak zauważył wiceprezes ds. handlowych PGNiG Maciej Woźniak, od 2022 i 2023 roku z terminali eksportowych należących do Venture Global LNG zlokalizowanych w Luizjanie nad Zatoką Meksykańską spółka będzie odbierać każdego roku łącznie 3,5 mln ton gazu LNG, co odpowiada ok. 4,73 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji.

Prezesi Venture Global LNG Mike Sabel i Bob Pender oświadczyli, że cieszą się z rozszerzenia "strategicznego partnerstwa z Polską i PGNiG, jedną z najważniejszych międzynarodowych firm naftowych i gazowych w Europie".

W maju br. amerykańska Federalna Komisja Regulacji Energetyki (FERC) wydała ostateczną decyzję środowiskową dla terminalu Plaquemines LNG oraz towarzyszącej mu infrastruktury gazociągowej – Gator Express Pipeline.

Kontrakty PGNiG z Venture Global LNG zostały zawarte we wrześniu 2018 roku na 20 lat w formule FOB (Free-on-Board). Oznacza to, że od momentu załadunku w terminalu skraplającym to nabywca, czyli w tym wypadku PGNiG, dysponuje ładunkiem LNG i może decydować o jego porcie docelowym – skierować go do Polski albo odsprzedać na globalnym rynku.

Venture Global LNG z siedzibą w Arlington w Wirginii jest dostawcą LNG, które będzie pochodzić z bogatych w gaz ziemny, północnoamerykańskich złóż. Firma rozpoczęło budowę terminalu Venture Global Calcasieu Pass o przepustowości 10 milionów ton LNG rocznie zlokalizowanego u ujścia Kanału Calcasieu do Zatoki Meksykańskiej. Kolejne dwa budowane terminale to Venture Global Plaquemines LNG i Venture Global Delta LNG – oba posiadać będą moc produkcyjną po 20 milionów ton LNG rocznie i oba leżą nad rzeką Missisipi na południe od Nowego Orleanu. Venture Global pozyskało dotychczas około 2,2 mld dolarów kapitału na wsparcie rozwoju swoich projektów.