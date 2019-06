Resort finansów przypomina, że dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, a zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą.

Dzięki wprowadzeniu ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia (czyli tzw. PIT 0 dla młodych) osoby, które rozpoczynają swoją karierę zawodową, otrzymają do ręki wyższe wynagrodzenie za swoją pracę. Będzie to istotny impuls do podejmowania legalnego zatrudnienia oraz pozostawania w kraju i rozwijania polskiej gospodarki - powiedział minister finansów Marian Banaś, cytowany w komunikacie.

"Piątka Kaczyńskiego". Jakie będą jej polityczne skutki? [STUDIO DGP]

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi realizację zapowiedzi zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie likwidacji PIT dla młodych do ukończenia 26. roku życia, podano także.