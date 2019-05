Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wobec spółki Smak i Zdrowie z Warszawy, wcześniej działającej pod nazwą Philipiak Polska po zgłoszeniach od konsumentów, którzy skarżyli się na niechciane telefony z zaproszeniami na pokazy naczyń do gotowania marki Philipiak.

Urząd ustalił, że zlecała ona innej firmie, aby w jej imieniu dzwoniła do konsumentów i zapraszała na pokazy naczyń do gotowania. Jednak nie miała na to ich wcześniejszej zgody. Jak przypomina UOKiK, każdy przedsiębiorca, który dzwoni do konsumenta w celach marketingu bezpośredniego lub zleca to innej firmie, powinien mieć na to jego wyraźną zgodę. Wynika to z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Nie można o nią pytać na początku rozmowy. Zgodnie z prawem, trzeba wcześniej uzyskać zgodę klienta na taki kontakt. Konsument powinien wiedzieć komu, w jakim celu i w jakim zakresie jej udziela.

Dlatego też - jak poinformował Urząd - Prezes UOKiK uznał, że spółka Smak i Zdrowie (dawniej Philipiak Polska) naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożył karę finansową ponad 35 tys. zł (35 388 zł). Decyzja nie jest prawomocna. To już kolejna decyzja prezesa UOKiK dotycząca naruszenia art. 172 Pt. Pod koniec 2018 r. prezes UOKiK stwierdził, że spółka ACS Medica ze Śremu dzwoniła do konsumentów bez ich zgody.