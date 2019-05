Jak powiedział PAP zastępca przewodniczącego komisji śledczej Kazimierz Smoliński (PiS), "Grzegorz Schetyna, jako wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i administracji, powinien mieć dużą wiedzę o działalności Policji i CBŚP, będziemy więc pytać go o działanie tych służb w obszarze walki z wyłudzeniami podatków".

Dodał, że w kontekście znanego raportu o problemach w ściągalności podatku VAT, "przewodniczący PO zostanie zapytany o to, co wiedział i co - jako wicepremier - z tą wiedzą zrobił".

- Bez wchodzenia teraz w szczegóły, pojawi się też pytanie o wątek biura ds. odzyskiwania mienia - zaznaczył Smoliński.

Grzegorz Schetyna w latach 2007–2009 był wicepremierem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 r. Zgodnie z sejmową uchwałą, ma ona zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.