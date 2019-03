"Obie strony w dalszym ciągu osiągały postęp podczas szczerych i konstruktywnych dyskusji o negocjacjach i kolejnych ważnych krokach" - przekazał Biały Dom. W oświadczeniu dodał, że oczekuje wizyty chińskiej delegacji pod przewodnictwem wicepremiera ChRL Liu He w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie. W komunikacie nie podano żadnych szczegółów dotyczących osiągniętych postępów.

Minister finansów USA Steven Mnuchin i przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer od czwartku rozmawiali w Pekinie z wicepremierem Liu na temat porozumienia, które zakończyłoby trwający od wielu miesięcy konflikt handlowy pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata.

Po zakończeniu piątkowych rozmów chińska agencja Xinhua podała, że obie strony dyskutowały na temat "dokumentów związanych z porozumieniem" i osiągnęły "nowy postęp" w tych rozmowach. Również Xinhua nie podała jednak żadnych dodatkowych szczegółów. "Zakończyliśmy konstruktywne rozmowy handlowe w Pekinie. Oczekuję, że przyjmę wicepremiera Chin Liu He w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu, by kontynuować te ważne dyskusje" – napisał Mnuchin na Twitterze.

Wcześniej chińskie ministerstwo handlu zapowiadało, że Liu złoży wizytę w Waszyngtonie na początku kwietnia. Rzecznik tego resortu Gao Feng powiedział w czwartek, że obie strony osiągnęły postępy we wcześniejszych negocjacjach telefonicznych, ale wciąż pozostają kwestie wymagające uzgodnienia.

Waszyngton nałożył karne cła na chińskie towary, by skłonić Pekin do zmiany jego polityki handlowej, w tym do rezygnacji z wymuszania transferów technologii i dotowania rodzimego sektora technologicznego, a także do zapewnienia większej ochrony praw własności intelektualnej. Chiny odpowiedziały taryfami odwetowymi.