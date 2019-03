Po dwóch katastrofach boeingów 737 MAX, do których doszło w ciągu pięciu miesięcy, na całym świecie uziemiono 371 maszyn tego typu. Po wstępnej analizie czarnej skrzynki znalezionej po ostatnim wypadku samolotu linii Lion Air, do którego doszło w Etiopii, wiadomo, że przyczyny obu katastrof mogły być podobne.

Eksperci wskazują na wadliwe działania systemu MCAS, który wspomaga sterowanie samolotem w określonych przypadkach. Nie wiadomo, jak długo samoloty boeing 737 MAX będą uziemione. Wiadomo za to, że kolejne linie lotnicze będą domagać z tego tytułu odszkodowań.

Jak dowiedział się DGP, będzie także o nie walczył nasz narodowy przewoźnik, który musiał wstrzymać loty pięciu „maksów”. - Będziemy dochodzić roszczeń wynikających ze strat, poniesienia dodatkowych kosztów czy utraconych korzyści, które generują uziemienia maszyn – mówi Adrian Kubicki, rzecznik LOT.

Przyznaje jednak, że przewoźnik jest na etapie analiz prawnych, do kogo powinno być skierowane roszczenie – bezpośrednio do producenta czy do leasingodawcy. LOT pozyskał bowiem „maksy” na zasadach leasingu operacyjnego od firmy AirLease Corporation.

Po uziemieniu pięciu „maksów” Lot wynajął szybko cztery boeingi 737 starszego typu. Dodatkowo okazjonalnie wynajmują piątą maszynę od Enter Air. Koszty pożyczania samolotów są ogromne, choć Lot nie zdradza dokładnych kwot.

Nasz narodowy przewoźnik zamówił łącznie 14 boeingów 737 MAX. Kolejny miał przylecieć na przełomie marca i kwietnia. Już wiadomo, że do tego nie dojdzie. – Nie rozpoczęliśmy procedur odbiorowych – mówi Adrian Kubicki