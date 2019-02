Jeśli do walentynkowego "koszyka" włożymy bukiet siedmiu róż, słodycze, wizytę w średniej klasy restauracji, bilety do kina i skromny upominek, to wydamy średnio 277 złotych - wyliczyli analitycy Open Finance. To oznacza wzrost kosztów - rok do roku -o 7 proc. W 2018 na podobny zestaw średnio wydawaliśmy 258 złotych.

Za tę podwyżkę odpowiada głównie wzrost cen kwiatów. Bukiet siedmiu róż kosztuje bowiem aż 37,5 proc. więcej niż w 2018. Za pozostałe składniki koszyka zapłacimy mniej więcej tyle samo - czekoladki to koszt około 15 złotych, wizyta w restauracji zmniejszy stan naszego konta o 110 złotych, a cena dwóch biletów do kina to około 40 złotych. Jeśli chodzi o koszt upominku, to średnio na biżuterię panowie wydawali około 64 złotych.

Jak analitycy Open Finance oszacowali wartość koszyka? Cenę bukietu 7 róż oszacowano na podstawie cen z Bronisz, powiększonych o 30 proc. marżę. Cenę czekoladek uśredniono na podstawie cen z marketów, a koszt biżuterii obliczono na podstawie danych z Allegro. Dane dot. cen biletów podano średnio na podstawie całego kraju, a rachunek w restauracji wzięto z portalu numbeo.