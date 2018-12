Dodał, że relacje z Afryką są istotne w kontekście polityki migracyjnej UE.

Morawiecki, który reprezentuje Polskę na Forum Afryka-Europa, podkreślił, że wydarzenie to stanowi "wielką okazję" do nawiązania bardzo pogłębionych relacji gospodarczych, handlowych, biznesowych i inwestycyjnych. Wskazał, że podczas szczytu towarzyszy mu kilkudziesięciu polskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem afrykańskim.

- Pamiętajmy, że Afryka dzisiaj to jest 1,2 mld ludzi, za kilkanaście lat będzie to pewnie trzykrotnie więcej niż liczba mieszkańców UE; a więc potężny rynek, rynek, który jest ciekawy dla Europy, dla europejskich firm i bardzo dobry dla polskich firm również, ponieważ Polacy mają zdolność do eksplorowania rynków, potrafią śmiało stawiać pierwsze kroki na nieznanym lądzie gospodarczym - mówił szef rządu.

- Kontakty, które dzisiaj nawet przedsiębiorcy polscy zadzierzgnęli z afrykańskimi przedsiębiorcami, są bardzo obiecujące - dodał. Szczególnie ciekawe w kontekście stosunków gospodarczych z Afryką są - zdaniem premiera - sektory takie, jak przemysł spożywczy, produkcja maszyn, elektronika użytkowa oraz usługi, w tym usługi informatyczne, które - jak mówił - "są ostatnio polską specjalnością".

Morawiecki podkreślił też, że polska polityka dotycząca rozwoju relacji gospodarczych z Afryką ma znaczenie "w ramach polityki migracyjnej UE". - Chcemy po to pomagać różnym państwom Afryki tworzyć dobre miejsca pracy tam na miejscu, również z polskimi inwestorami, w polskich przedsięwzięciach "joint venture", żeby zmniejszyć presję migracyjną z Afryki do Europy - oświadczył premier.