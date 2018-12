Dla ponad 40 proc. Polaków wydatki na świąteczne zakupy będą stanowić jedną czwartą miesięcznych dochodów, dla ok. 16 proc. - jedną trzecią, a 3 proc. zadeklarowało, że wyda niemal całe miesięczne przychody na organizację świąt - wskazano. Około 45 proc. ankietowanych zapowiedziało, że ich wydatki na upominki dla bliskich będą kosztować od 100 do 300 zł.

Według autorów badania, 68 proc. Polaków sfinansuje święta głównie z bieżących dochodów, 45 proc. ankietowanych odpowiedziało, że sięgnie też po swoje oszczędności, z kolei ok. 15 proc. planuje organizację świąt za pożyczone pieniądze. "Niemal 7 proc. zapożyczy się u rodziny lub bliskich, ponad 5 proc. planuje wziąć chwilówkę, a przeszło 3 proc. kredyt lub pożyczkę w banku" - wyliczono.

Czy Polacy planują swoje świąteczne wydatki? Na to pytanie niemal co piąty badany odpowiedział, że "nie planuje"; 13 proc. podejdzie do nich "spontanicznie i skorzysta z nadarzających się promocji"; 35 proc. osób uczestniczących w badaniu wskazało, że "przygotowuje listę zakupów na kilka tygodni przed świętami".

Większość ankietowanych (64 proc.) zadeklarowało, że spędzi święta w domowym zaciszu, a 36 proc. wybierze się do rodziny lub znajomych. Natomiast 8 proc. planuje wyjechać na wycieczkę lub spędzić je w pensjonacie lub hotelu. Najliczniejszą grupą, która preferuje taką formę spędzenia świątecznego czasu są osoby w wieku od 25 do 34 lat.

Badanie "Świąteczne finanse Polaków 2018" przeprowadziła SW Research na zlecenie Grupy KRUK 4-5 grudnia 2018 r. metodą CAWI na ogólnej próbie 1083 Polaków powyżej 18. roku życia.