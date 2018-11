"Gazeta Wyborcza" pisze, że w kwietniu 2013 do Getin Banku zwróciła się Kasa Krajowa SKOK, by otworzyć w banku lokatę dla fundacji Grzegorza Biereckiego - Kocham Podlasie. Bank jednak nie zgodził się na tę transakcję. Departament bezpieczeństwa banku stwierdził, że "nie rekomenduje nawiązania stosunków biznesowych z podmiotami powiązanymi z Grzegorzem Biereckim". Do tego - jak pisze "Wyborcza" - bankowcy uznali, że przyjęcie lokaty "na którą mają zostać przelane środki z Kasy Krajowej, może zostać potraktowane przez nadzorcę, jako pomoc przy wyprowadzeniu środków Kasy Krajowej SKOK do prywatnej fundacji". Bank o całej sprawie powiadomił też KNF.

"Wyborcza" pisze też, że w lutym 2017 z KNF odwołano Lesława Gajka i Wojciecha Kwaśniaka, który mi.in opisał system przepływów finansowych SKOK. Po tych dymisjach KNF przestała zajmować się nieprawidłowościami w Kasach. Do tego, jak przypomina gazeta, śledztwo w sprawie finansów SKOK-ów zostało umorzone parę miesięcy po wygranych wyborach przez PiS.