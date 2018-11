Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Bank Polski, komentuje sytuację w polskiej bankowości: "Małe banki nie są w stanie generować zysku, które im zagwarantują wzrost kapitału. Jest tutaj przestrzeń albo do konsolidacji, albo oczekiwania na cud. Mamy pewne nierozwiązane problemy systemowe: jak wycenić portfel kredytów walutowych? Wycena portfela kredytowego franków jest niemożliwa ze względu na potencjalne zmiany regulacyjne. Nikt o zdrowych zmysłach takiego portfela nie chce kupić".

Czy jeżeli trzeba by było przeprowadzić operację wspierania finansowo – co według ostrożnych szacunków może kosztować 18-19 mld zł – to system jest w stanie to wytrzymać?

Jagiełło twierdzi, że tak: "Polska posiada dobrze skapitalizowany Bankowy Fundusz Gwarancyjny".

Czy wpłynie to na zmniejszenie akcji kredytowych? "Pewnie w krótkim terminie ma to znaczenie. To tak jak w przyrodzie: nic nie jest na zawsze".

