Ropa na świecie drożeje. Dwie sprawy przyciągają uwagę inwestorów

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 69,78 USD - wyżej o 0,40 proc.

Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 73,23 USD za baryłkę, w górę o 0,38 proc.

Benchmarki straciły w II kw. po ok. 1/3 swojej wartości.

Przebieg rozmów pokojowych USA-Iran i powrót żeglugi w cieśninie Ormuz

Teraz inwestorzy monitorują przebieg rozmów pokojowych USA-Iran i powrót żeglugi w cieśninie Ormuz, co może doprowadzić do nadpodaży ropy na globalnych rynkach paliw.

Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner przybyli do stolicy Kataru, Dohy, by spotkać się z negocjatorami z tego kraju, ale nie będzie rozmów na wysokim szczeblu z przedstawicielami Iranu - informował we wtorek rzecznik MSZ Kataru Madżed Al-Ansari.

Amerykańsko-irańskie rozmowy w Dosze zapowiadał w poniedziałek prezydent USA Donald Trump.

Strona irańska zaprzeczała, ale potwierdziła wysłanie delegacji ekspertów, która ma dotrzeć do Dohy jeszcze w tym tygodniu.

Rzecznik MSZ Iranu Esmail Baghei przekazał we wtorek, że rozmowy przedstawicieli Teheranu z katarskimi mediatorami o uwolnieniu zamrożonych funduszy być może odbędą się w środę.

Główny irański negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf powiedział z kolei we wtorek w wywiadzie dla irańskiej telewizji państwowej, że bezpłatny tranzyt statków przez cieśninę Ormuz obowiązuje tylko przez 60 dni, zgodnie z ustaleniami zawartymi we wstępnym porozumieniu pokojowym.

Ghalibaf oświadczył, że Ormuz to suwerenna sprawa Iranu i Omanu, Teheran nigdy nie zrezygnuje ze swych praw do tej cieśniny, a ruch przez nią odbywa zgodnie z ustalaniami, które Iran określa.

Ponadto Teheran nie będzie podejmował dalszych rozmów z USA, dopóki nie zostaną spełnione warunki określone we wstępnym porozumieniu.

Waszyngton i Teheran podpisały 17 czerwca wstępne porozumienie, które przewiduje 60 dni na zawarcie ostatecznej umowy.

Ożywienie żeglugi po ostatnich napięciach militarnych

Na razie ruch statków w cieśninie Ormuz wykazuje oznaki ożywienia po weekendowej "wymianie ataków" pomiędzy USA a Iranem.

"Oczekujemy, że do końca lipca uda się rozwiązać konflikt USA-Iran" - powiedziała Samantha Dart, ekonomistka w Goldman Sachs Group Inc. w dziale badań nad globalnymi rynkami towarowymi.

"Gdy nastąpi normalizacja przepływów statków przez cieśninę Ormuz, wówczas może nastąpić nadpodaż ropy" - dodała.

Prognozy dla rynku ropy – możliwa nadpodaż surowca

Analitycy Goldman Sachs szacują, że nadwyżka ropy na rynkach w przyszłym roku wyniesie blisko 2 mln baryłek dziennie, nawet po uwzględnieniu uzupełniania strategicznych zapasów surowca na świecie po zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie.

Przed zbliżającą się nadwyżką globalnej podaży ropy ostrzegają też analitycy Morgan Stanley, bo przepływy ropy w cieśninie Ormuz następują szybciej niż się tego spodziewano.

Morgan Stanley szacuje, że Brent w III i IV kw. 2026 r. może kosztować średnio 75 USD za baryłkę.

Analitycy Morgan Stanley obniżyli swoje prognozy cen dla tego benchmarku już dwukrotnie w ciągu ostatnich 2 tygodni - o 15 USD i o 5 USD. Wskazali przy tym na dużą podaż ropy naftowej z USA i słaby popyt na surowiec ze strony Chin, a to - ich zdaniem - zwiększa ryzyko nadpodaży.