Koszt codziennych zakupów. W tych sieciach jest najtaniej

Ile trzeba płacić za podstawowe produkty?

Autorzy raportu ASM SFA. zwrócili uwagę, że w maju nastąpiło wyhamowanie wzrostu cen w sklepach. Średnia wartość koszyka zakupowego spadła o 1,3 proc. względem kwietnia. W ujęciu rocznym majowy koszyk jest jednak o 4,9 proc. droższy.

Podobnie jak przed miesiącem, spadek cen odnotowano w ośmiu sieciach, a w pięciu ceny badanych produktów były wyższe niż w kwietniu br. Średnia cena koszyka zakupowego najbardziej spadła w sieci Intermarché - o 6,55 proc. Z kolei największy wzrost odnotowano w sklepach sieci Lidl - o 2,09 proc.

Koszt najtańszych produktów

Biorąc pod uwagę koszyk skomponowany z najtańszych artykułów dostępnych we wszystkich badanych sieciach, trzeba byłoby zapłacić za niego 232,88 zł (o 18,83 zł mniej niż w kwietniu), natomiast przyjmując najwyższe ceny - 390,01 zł (mniej o 4,37 zł niż w kwietniu). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem wyniosła więc w maju 157,13 zł i była o 14,46 zł wyższa niż w kwietniu.

„Warto zwrócić uwagę na duże różnice cen między sieciami handlowymi. Ponad 150 zł różnicy między koszykiem opartym na minimalnych i maksymalnych cenach tych samych produktów w badanych lokalizacjach pokazuje, że miejsce zakupów ma realny wpływ na domowy budżet” – zauważył Kamil Kruk z ASM SFA.

Średnia wartość koszyka zakupowego

Średnia wartość koszyka zakupowego w analizowanych sieciach wyniosła w maju 331,54 zł, a rok temu było to 316,06 zł, co oznacza wzrost o 4,9 proc. W ujęciu rocznym podwyżki objęły 11 z 13 analizowanych sieci. Największy wzrost cen odnotowano w Auchan (17,89 proc.). Wyraźne podwyżki pojawiły się również w sieci Lidl (10,27 proc.) i POLOmarket (7,85 proc.). Spadki wartości koszyka odnotowano natomiast w sieci Dino (2,4 proc.) oraz Intermarché (1,23 proc.).

Gdzie najtaniej?

Najniższą wartość koszyka w maju br. stwierdzono w sieci Auchan, gdzie średni koszt analizowanego zestawu produktów wyniósł 309,06 zł. To o 3,03 zł więcej niż w kwietniu br. Na drugiej pozycji uplasowała się sieć Makro Cash & Carry z koszykiem droższym o 2,12 zł, a na trzeciej Selgros Cash & Carry z ceną wyższą o 3,65 zł w porównaniu do lidera.

Najwięcej trzeba było zapłacić w sieci POLOmarket, w której zestaw produktów kosztował 355,92 zł. Różnica pomiędzy najtańszym a najdroższym koszykiem wyniosła 15,16 proc.

Wśród analizowanych formatów handlowych najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash & Carry - 311,94 zł, następnie w hipermarketach - 327,64 zł i w dyskontach - 336,72 zł. Najwyższą średnią wartość koszyka odnotowano natomiast w supermarketach - 341,35 zł.

W badaniu przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły: nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne. ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych, zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Porównano ceny analogicznych produktów tych samych marek i o tych samych gramaturach.