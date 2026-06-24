Urlop poza domem - dla co czwartego Polaka taka forma wypoczynku jest poza jego zasięgiem finansowym. Ile kosztuje tygodniowy pobyt w kraju

Coraz mniej Polaków deklaruje, że nie przeznaczy żadnych pieniędzy na wakacyjny wypoczynek. Z badania Rankomat.pl wynika, że największa grupa respondentów planuje budżet od 3 do 5 tys. zł, a urlop ma służyć przede wszystkim odpoczynkowi.

Dane Eurostatu za 2025 rok pokazują natomiast, że na prawdziwy urlopowy wypoczynek stać tylko trzech na czterech Polaków.

Urlop poza domem 2026: najczęściej planowany budżet wynosi od 3 do 5 tys. złotych

Wakacyjny wyjazd pozostaje dla Polaków istotną pozycją w domowym budżecie.

Największa grupa badanych przez Rankomat.pl, czyli 18%, deklaruje, że na letni wypoczynek przeznaczy od 3 001 do 5 000 zł. Niewiele mniej respondentów wskazuje budżet od 2 001 do 3 000 zł, 15%, oraz od 1 001 do 2 000 zł, 14%.

Co dziesiąty badany planuje wydać na wakacje nie więcej niż 1 000 zł. Taki sam odsetek respondentów deklaruje budżet powyżej 7 000 zł. Kolejne 7%. wskazuje przedział od 5 001 do 7 000 zł.

Tylko 9% ankietowanych nie planuje żadnych wydatków na wakacyjny wypoczynek. To wyraźnie mniej niż rok wcześniej, kiedy taką odpowiedź wskazywało 15% badanych. 17% respondentów nadal nie wie, ile ostatecznie przeznaczy na urlop.

Urlop 2026: czas na wypoczynek i regenerację sił do pracy

Dla większości Polaków wakacje mają być przede wszystkim czasem regeneracji. 70% badanych deklaruje, że podczas urlopu chce odpoczywać. Na kolejnych miejscach znalazły się zwiedzanie miast i atrakcji turystycznych, które wskazało 45% respondentów, oraz plażowanie, wybrane przez 36% badanych.

Nie oznacza to jednak wyłącznie biernego wypoczynku. Co czwarty respondent planuje wycieczki rowerowe, a 21% chce chodzić po górach. Po 10% badanych wskazuje pobyt w SPA oraz sporty wodne.

Mniejsza grupa wybiera bardziej wymagające aktywności. Sporty górskie planuje 6% respondentów, żeglowanie lub pływanie łodzią również 6%, jazdę motorem 5%, a sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka 4%.

– Wakacyjne wydatki liczymy zwykle w tysiącach złotych, a jednocześnie wielu turystów rezygnuje z ubezpieczenia, które kosztuje od około 5 zł dziennie. To pozorna oszczędność, ponieważ nawet pozornie niegroźny wypadek na basenie podczas zagranicznego urlopu może wygenerować koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego sięgające blisko 300 tys. zł – mówi Magdalena Kajzer ekspertka ds. ubezpieczeń turystycznych Rankomat.pl.

– Warto pamiętać, że EKUZ nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia za granicą, a transport medyczny do Polski czy akcje ratownicze często trzeba opłacić samodzielnie. Przed wyjazdem warto też sprawdzić zakres ochrony zapewnianej przez biuro podróży, ponieważ dołączane do wycieczek polisy często mają ograniczone sumy ubezpieczenia. Dlatego przy wyborze ubezpieczenia kluczowe są wysokość kosztów leczenia, assistance oraz ochrona dopasowana do planowanych aktywności – dodaje Magdalena Kajzer.

Urlopy 2026: co czwarte gospodarstwo domowe nadal nie stać na tygodniowy wyjazd

Choć deklaracje konsumentów wskazują, że wakacje wracają do budżetów wielu Polaków, dla części osób wyjazd nadal pozostaje dużym obciążeniem finansowym. Z danych Eurostatu za 2025 rok wynika, że na tygodniowy wypoczynek poza domem nie może sobie pozwolić 24,5% polskich gospodarstw domowych.

To wynik lepszy niż w wielu krajach Europy Południowej i Wschodniej. Wyższy odsetek odnotowano między innymi w Rumunii, 61,4%, Turcji, 50,5%, Grecji, 46,6%, Bułgarii i na Węgrzech, po 39,1%, oraz w Serbii, 36,3%.

Dane pokazują również poprawę sytuacji w Polsce. W ciągu dwóch lat odsetek gospodarstw, które nie mogą pozwolić sobie na tygodniowy wyjazd poza miejsce zamieszkania, spadł z 27,6% do 24,5%.

Podobny kierunek widać w deklaracjach z badania Rankomat.pl. W ciągu roku odsetek osób, które nie planują żadnych wydatków wakacyjnych, zmniejszył się z 15% do 9%.

Polska nadal pozostaje jednak daleko od państw, w których bariera finansowa dla wakacyjnych wyjazdów jest najmniejsza.

W Norwegii tygodniowy wypoczynek poza domem jest poza zasięgiem 9,1% domostw, w Luksemburgu 10,6%, w Szwecji 12,4%, a w Holandii 12,8%.

Polska znajduje się dziś bliżej europejskiej średniej niż krajów, w których wakacyjny wyjazd jest dla wielu rodzin luksusem. Nadal jednak dla jednej czwartej mieszkańców naszego kraju tydzień urlopu poza domem pozostaje wydatkiem, na który nie mogą sobie pozwolić.