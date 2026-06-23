Nowy bonus za lojalność? Szykują się zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych

W maju do PPK dołączyło ponad 37 tysięcy nowych pracowników. Z tej formy oszczędzania korzysta już 4,3 mln Polaków. Na terenie kraju poziom partycypacji wynosi obecnie 60,75. Liderem jest województwo mazowieckie, gdzie wskaźnik ten przekracza 84 proc.

Maj okazał się wyjątkowo udanym miesiącem dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. W ciągu zaledwie jednego miesiąca wartość oszczędności zgromadzonych w programie wzrosła o ponad 2 miliardy złotych. Łączna wartość aktywów netto zbliżyła się do poziomu 53 miliardów złotych. Stało się tak dzięki świetnej koniunkturze na rynkach akcji i obligacji.

Jakie zmiany w PPK?

Zgodnie z ustawą o PPK przegląd zasad i działania programu przez rząd następuje co najmniej raz na cztery lata. Najbliższy termin to grudzień 2026 r. W ramach przeglądu PPK do rozważenia są nieduże zmiany w programie, np. skrócenie autozapisu do 3 lat, zwiększenie stawki wpłat dodatkowych, poluzowanie alokacji w części akcyjnej czy ułatwienia inwestowania na rynku prywatnym - powiedział cytowany przez Money.pl prezes PFR TFI Piotr Dmuchowski.

Jego zdaniem nacisk powinien być na zwiększanie partycypacji w PPK. Położyłbym większy nacisk na dalsze zwiększanie partycypacji. Tym, co przekonuje do udziału w ­PPK, jest na pewno stabilność systemu, pozytywne doświadczenie uczestników oraz wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusze zdefiniowanej daty. Oczywiście wyniki historyczne nigdy nie są gwarancją przyszłych zwrotów, ale widać, że program jest dobrze skonstruowany w kwestii dopasowania do wieku uczestnika - portfele naprawdę dobrze się zachowały w czasach bardzo dużych turbulencji rynkowych - powiedział Dmuchowski.

Zwiększenie maksymalnej stawki wpłaty?

Zdaniem Dmuchowskiego do rozważenia jest zwiększenie maksymalnej stawki wpłaty odprowadzanej przez pracownika, np. do 6-8 proc., w ramach wpłaty dodatkowej. Jeżeli pracownik chciałby oszczędzać więcej w ramach PPK, mógłby w bardzo prosty sposób zwiększyć kwotę swojej wpłaty, zachowując jednoczesną możliwość zmiany w każdej chwili. Podniesienie limitu mogłoby tylko uatrakcyjnić PPK dla takich oszczędzających - powiedział Dmuchowski.

Jak podkreślił, jedną z głównych zalet programu jest możliwość wycofywania środków, która nie jest obarczona sankcją. Gdyby pojawiły się ciekawe propozycje nagradzania za lojalność czy utrzymywanie środków, to pewnie byłyby one warte przemyślenia – powiedział.