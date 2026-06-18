Dziennik Gazeta Prawana logo

Kolejne używane wagony z Niemiec trafią do Polski. Ujawniono plany

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 10:46
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Kolejne używane wagony z Niemiec trafią do Polski. PKP Intercity ujawnia plany
Kolejne używane wagony z Niemiec trafią do Polski. PKP Intercity ujawnia plany/Shutterstock
PKP Intercity planuje zakup kolejnych używanych wagonów od niemieckiego przewoźnika Deutsche Bahn. Jak poinformował prezes spółki Janusz Malinowski, chodzi o 96 pojazdów, a oferta ma zostać złożona 17 lipca.

PKP Intercity chce kupić 96 używanych wagonów z Niemiec

- 17 lipca złożymy ofertę na zakup 96 wagonów z Niemiec. Są one w jeszcze lepszym stanie, niż te które kupiliśmy w ub. roku - powiedział dziennikarzom Malinowski.

Członek zarządu spółki Adam Wawrzyniak podkreślił, że PKP Intercity w swojej flocie posiada obecnie ok. 1,6 tys. sprawnych wagonów. Przewoźnik na początku czerwca odebrał wszystkie 50 wagonów Combo, zmodernizowanych przez fabrykę pojazdów szynowych Cegielski.

To kolejny zakup używanych wagonów z Niemiec

Pod koniec ub. roku PKP Intercity kupiło od niemieckiego przewoźnika Deutsche Bahn 50 używanych wagonów. Do użytku w barwach polskiego przewoźnika zostały one oddane na początku br. PKP Intercity potrzebę zakupu argumentowało wzrostem liczby pasażerów oraz większą liczbą pociągów uruchamianych w ciągu roku.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

W ubiegłym roku spółka przewiozła 89,2 mln pasażerów. Przewoźnik szacuje, że w 2026 r. z jego usług skorzysta 96 mln osób.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: PKP IntercitywagonyDeutsche Bahn
Powiązane
Nowe dane o wynagrodzeniach. Tyle wyniosła średnia pensja
Nowe dane o wynagrodzeniach. Tyle wyniosła średnia pensja
Alarm na rynku pracy. Tak firmy próbują zatrzymać odchodzących pracowników
Alarm na rynku pracy. Tak firmy próbują zatrzymać odchodzących pracowników
Amerykanie łapią się za głowę. Obliczono, ile kosztowała wojna z Iranem
Amerykanie łapią się za głowę. Obliczono, ile kosztowała wojna z Iranem
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMniej chętnych na mieszkania. Tyle trzeba płacić w największych miastach »
Zobacz
|
Adam Małysz
Emerytura i pensja Adama Małysza. Wiemy, ile 48-latek dostaje z PZN i budżetu państwa
Gardenia - kwiat, który pachnie jak perfumy Gardenia jaśminowata słynie z wyjątkowego zapachu
Ten kwiat pachnie jak luksusowe perfumy. Idealna ozdoba parapetu i naturalny sposób na przepiękny zapach w całym domu
Stacja paliw Orlen
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 17 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Trudny quiz wiedzy o PRL. Prawie każdy 50 latek może zdobyć 6/10. 75 proc. młodszych polegnie na początku
Trudny quiz wiedzy o PRL. Prawie każdy 50 latek może zdobyć 6/10. 75 proc. młodszych polegnie na początku
Nowy, oliwkowozielony elektryczny SUV Suzuki e-Vitara z czarnym dachem, ujęcie z przodu pod kątem, zaparkowany na drodze pod zachmurzonym niebem
Nowe Suzuki już w Polsce. Ma 184 KM, 10 lat gwarancji i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Od 18 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Nowe zestawienie cen
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj