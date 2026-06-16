Polska firma łączy siły z Japończykami. Wspólnie zawalczą o kolej dużych prędkości

Pesa Bydgoszcz i Hitachi Rail

Pesa Bydgoszcz podpisała list intencyjny z Hitachi Rail, którego kluczowym elementem jest wspólny udział w przetargu PKP Intercity na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) o prędkości eksploatacyjnej minimum 320 km/h, z opcją na kolejnych 35 składów oraz ich utrzymanie przez 30 lat.

Pierwsze składy powstaną we Włoszech

Porozumienie o strategicznej współpracy zakłada dwuetapowy proces produkcji. 20 pierwszych składów ma powstać w zakładach Hitachi Rail we Włoszech, a w II etapie projektu przewidziane jest włączenie oraz stopniowe zwiększanie udziału bydgoskiej firmy w procesie produkcyjnym. Pesa miałaby także odpowiadać za utrzymanie techniczne wszystkich pociągów na terenie Polski.

Partnerzy zaoferują pociąg Hitachi Rail - ETR1000

W ramach konsorcjum partnerzy zaoferują PKP Intercity flagowy pociąg Hitachi Rail - ETR1000, przystosowany do eksploatacji w takich krajach jak Niemcy, Austria, Włochy czy Francja, przy różnych systemach zasilania i różnych rodzajach sygnalizacji, stosowanych w Europie.

"Ta współpraca jest ważna nie tylko lokalnie, ale także z szerszej, europejskiej perspektywy. Polska pełni kluczową rolę w naszej strategii rozwoju w tym regionie" - powiedział starszy wiceprezes Hitachi Rail Stefano Santinelli podczas podpisania porozumienia.

"To transfer wiedzy i technologii w obydwie strony"

"Za nami już złożenie aplikacji na możliwość współpracy z PKP Intercity przy kolejach dużej prędkości. To nie tylko pociągi wysokiej prędkości. To bardzo istotny ruch w kierunku ustanowienia de facto hubu kolejowego w naszej części Europy, dotyczącego prac inżynierskich, produkcyjnych i serwisowych. My jako Pesa wkładamy do tego partnerstwa lokalną wiedzę, sukces komercyjny i zrozumienie lokalnego rynku i naszych pasażerów. To transfer wiedzy i technologii w obydwie strony" - dodał prezes Pesy Krzysztof Zdziarski.

Proces "spolszczania" pociągów

Według niego, Pesa będzie uczestniczyć w "spolszczaniu" tych pojazdów.

"Do momentu homologacji pociągi będą w pełni wykonywane we Włoszech, a potem będziemy się przymierzali do przeniesienia części produkcji do Polski. Wydaje się, że takim momentem będzie aktywowanie opcji" - dodał szef Pesy.

Obie strony zapewniają, że partnerstwo ma charakter długofalowy i obejmuje współpracę w zakresie produkcji taboru także na inne rynki Europy Środkowo-Wschodniej oraz rynek skandynawski. Portfolio oferowanych pojazdów będzie obejmowało pociągi dużych prędkości oraz składy piętrowe, budowane w technologii aluminiowej i produkowane w Polsce. W przyszłości może ono rozszerzyć się o pociągi typu inter-regio oraz metra.

W ocenie Zdziarskiego, technologia aluminiowa będzie w Pesie równorzędna do stalowej, a w przyszłości być może dominująca.

"Widzimy zapotrzebowanie zarówno w Polsce, jak i Europie Środkowo-Wschodniej, na pociągi piętrowe o prędkościach 160 km/h i 200 km/h, będziemy chcieli uczestniczyć w takich postępowaniach" - wskazał prezes Hitachi Rail Polska Paweł Przyżycki.

Hitachi Rail jest znany z produkcji japońskich Shinkansenów

Hitachi Rail to japoński producent taboru kolejowego, znany z pociągu dużych prędkości Shinkansen, działający w ponad 50 krajach. Spółka miała ok. 7 mld euro przychodów w 2025 r. Hitachi Europe w Polsce zatrudnia ok. 7 tys. osób w 6 zakładach produkcyjnych.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru. Należy do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).