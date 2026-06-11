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Pod jednym dachem z rodzicami. To pokolenie nie ma sobie równych

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 14:35
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Pod jednym dachem z rodzicami. To pokolenie nie ma sobie równych
Pod jednym dachem z rodzicami. To pokolenie nie ma sobie równych/ShutterStock
Wysokie ceny mieszkań i koszty życia sprawiają, że wielu przedstawicieli pokolenia Z pozostaje w domu rodzinnym. Z badania ING Insights wynika jednak, że większość respondentów jest zadowolona z miejsca, w którym mieszka.

Dlaczego Zetki mieszkają z rodzicami?

Ponad połowa, bo 54 proc., osób z pokolenia Z nadal mieszka z rodzicami, wobec 23 proc. starszych milenialsów - wynika z badania ING Insights. Jednocześnie, dwie trzecie badanych deklaruje zadowolenie z miejsca, w którym mieszka.

Z raportu ING Insights „Polacy na swoim dzisiaj i w przyszłości” wynika również, że Zetki (18-29 lat) częściej dostrzegają benefity emocjonalne mieszkania z rodzicami, jak możliwość porozmawiania (45 proc. wobec 34 proc.). Milenialsi (30-45 lat) częściej doceniają to, że koszty rozkładają się na kilka osób (60 proc. wobec 54 proc.) i częściej widzą wady, jak niewystarczającą własną przestrzeń (36 proc. vs. 28 proc.) i ograniczone poczucie swobody/samodzielności (41 proc. vs. 28 proc.).

Zadowolenie z miejsca, w którym się mieszka

Dwie trzecie uczestników badania deklarowała zadowolenie z miejsca, w którym mieszka; najwyższy poziom satysfakcji jest wśród właścicieli domów, niezależnie od tego czy mają go na kredyt (76 proc.) czy bez (72 proc.). Najmniej zadowolonych jest wśród osób wynajmujących i mieszkających z rodzicami (odpowiednio 42 proc. i 56 proc.).

Kupno lub budowa nieruchomości

O kupnie lub budowie nieruchomości w ciągu najbliższych dziesięciu lat myśli niecała jedna trzecia badanych, a blisko połowa (44 proc.) planujących taką inwestycje zakłada, że będzie musiała posiłkować się kredytem hipotecznym. „Dla znacznej większości dorosłych Polaków (76 proc.) brak własnego mieszkania jest większym zmartwieniem niż perspektywa wieloletniego kredytu. Co więcej, 62 proc. Polaków woli spłacać ratę kredytu niż płacić za najem” - stwierdzili autorzy.

Mieszkanie samotne

Z badania wynika również, że 8 proc. Polaków w wieku 18-65 lat mieszka obecnie samotnie, a 14 proc. przewiduje, że będzie mieszkać samotnie za 10 lat. Wśród osób w wieku 18-24 lat ta liczba rośnie do 18 proc.

Badanie „Polacy na swoim dzisiaj i w przyszłości” zrealizował Ipsos dla ING Banku Śląskiego w kwietniu 2026 roku. Przeprowadzono dwa badania - jakościowe i ilościowe. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone na panelu internetowym Ipsos (CAWI) na próbie 1017 Polaków w wieku 18-65.

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Źródło PAP
Tematy: zetkipokolenie Zmillenialsimieszkanie z rodzicami
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oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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