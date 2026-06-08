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Darmowe bilety kolejowe po Polsce i Niemczech. Minister podał warunki

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 16:25
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Deutsche Bahn
Darmowe bilety kolejowe po Polsce i Niemczech. Minister podał warunki/Shutterstock
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział w Luksemburgu, że uzgodnił z ministrem transportu Niemiec porozumienie w sprawie Polsko-Niemieckiego Biletu Przyjaźni. Chodzi o pulę 60 tys. darmowych biletów kolejowych dla młodych. Jeszcze w tym roku odbędzie ko konkurs.

Projekt ma być skierowany do osób poniżej 27. roku życia, które chciałyby podróżować pociągiem w Polsce i Niemczech. Klimczak, który w Luksemburgu uczestniczy w posiedzeniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za transport, powiedział, że jeszcze przed spotkaniem uzgodnił z ministrem transportu Niemiec Patrickiem Schniederem wspólne porozumienie odnośnie do warunków projektu oraz wstępnego terminu jego uruchomienia. Ustaliliśmy, że jeszcze w tym roku odbędzie się konkurs, w ramach którego będzie można wygrać bezpłatny bilet – powiedział polityk.

Siedem dni bezpłatnej podróży

Minister doprecyzował, że bilet umożliwi posiadaczowi siedem dni bezpłatnej podróży koleją w Polsce i Niemczech. Inicjatywa jest wzorowana na Niemiecko-Francuskim Bilecie Przyjaźni z 2023 r. Ta idea bardzo dobrze się sprawdziła – ocenił Klimczak. Jak dodał, Polska postanowiła zrealizować pierwszy taki projekt z Niemcami, a jeśli okaże się sukcesem, kolejny chciałaby zrealizować z Francją.

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Źródło PAP
Tematy: NiemcyPolskaPKPkolej
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oprac. Agnieszka Maj
Dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
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