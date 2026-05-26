Amerykańskie uderzenie "w samoobronie". Jest reakcja cen ropy

Ceny ropy naftowej

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 92,14 USD - niżej o 4,62 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 98,52 USD za baryłkę, wyżej o 2,48 proc.

USA uderzyły na Iran "w samoobronie"

Inwestorzy oceniają sytuację związaną z konfliktem bliskowschodnim, a ta jest niejednoznaczna.

Wśród graczy słabnie optymizm związany z możliwym rychłym zawarciem porozumienia pomiędzy USA a Iranem po tym, jak Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało w poniedziałek o przeprowadzeniu uderzeń "w samoobronie" na południu Iranu.

"Siły amerykańskie przeprowadziły ataki w samoobronie w południowym Iranie, aby chronić nasze wojska przed zagrożeniami ze strony sił irańskich" - oświadczył rzecznik CENTCOM kpt Tim Hawkins.

Dodał, że wśród celów były stanowiska wyrzutni rakietowych oraz irańskie łodzie próbujące rozmieścić miny.

Ostrzały nie oznaczają końca rozejmu, a ataki zakończono.

Rubio: Porozumienie z Iranem wciąż możliwe

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział we wtorek, że porozumienie z Iranem nadal jest możliwe, mimo iż wojsko amerykańskie przeprowadziło w poniedziałek uderzenia na południu Iranu.

"Dzisiaj odbyły się pewne rozmowy w Katarze, więc zobaczymy, czy uda nam się zrobić postępy. Myślę, że dyskusje koncentrują się głównie na precyzyjnym brzmieniu ostatecznej umowy, więc zajmie to jeszcze kilka dni" - powiedział przebywający w Indiach Rubio.

Dodał, że prezydent USA Donald Trump nadal wyraża gotowość do osiągnięcia porozumienia.

Iran ma 440 kg wzbogaconego uranu

Tymczasem prezydent USA Donald Trump w poniedziałek oświadczył, że irański wzbogacony uran ma być zniszczony albo w samym Iranie, albo w USA albo w innym "akceptowalnym miejscu". Nie wiadomo, czy zgodził się na to Teheran.

Iran zgromadził około 440 kg uranu wzbogaconego do poziomu przekraczającego zastosowania cywilne. Ta ilość uranu pozwoliłaby na skonstruowanie ponad 10 ładunków jądrowych.

"W miarę jak USA i Iran poczynią postępy w dążeniu do porozumienia atak ten nie będzie postrzegany jako próba ponownej eskalacji wojny, a ogólny +scenariusz+ w kierunku porozumienia raczej się nie zmieni" - ocenia Yugo Tsuboi, główny strateg Daiwa Securities.

"Za wcześnie jest myśleć, że zostanie osiągnięte porozumienie pokojowe, nie mówiąc już o jego przestrzeganiu" - uważa z kolei Saul Kavonic, starszy analityk ds. rynków energii w MST Marquee.