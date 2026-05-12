Mocne słowa Trumpa pod adresem Iranu. Ceny ropy reagują

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 10:03
Ceny ropy na światowych rynkach nadal rosną po tym, jak prezydent USA Donald Trump zakwestionował możliwość utrzymania rozejmu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Powodem były odrzucone przez Teheran warunki najnowszej propozycji pokojowej - wskazują maklerzy.

Ceny ropy naftowej

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI jest na NYMEX w Nowym Jorku po 98,93 USD - wyżej o 0,88 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 104,88 USD za baryłkę, w górę o 0,64 proc., po zwyżce w poniedziałek o 2,9 proc.

"Głupia" propozycja porozumienia

Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że bliski jest decyzji o zerwaniu zawieszenia broni z Iranem, nazywając irańską propozycję porozumienia "głupią". Jednocześnie powiedział, że zamierza prowadzić dalsze negocjacje.

Donald Trump powiedział, że rozejm jest "niesamowicie słaby", porównując jego stan do pacjenta sztucznie podtrzymywanego przy życiu, któremu lekarz daje 1 proc. szans na przeżycie.

Prezydent Trump ocenił, że przesłana przez Iran w niedzielę odpowiedź na jego propozycję była "głupia" i tak zła, że nie doczytał jej nawet do końca.

Donald Trump twierdził, że jeszcze dwa dni wcześniej Irańczycy zgadzali się na przekazanie zapasów wzbogaconego uranu Stanom Zjednoczonym, lecz nie zawarli tego w odpowiedzi, którą dostał.

Cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta

Nowe napięcia na linii USA-Iran oznaczają, że nie dojdzie do otwarcia cieśniny Ormuz w najbliższej przyszłości, a prawie całkowite zamknięcie tego szlaku wodnego poważnie zakłóciło przepływy ropy naftowej, gazu ziemnego i innych paliw do państw na świecie i wzbudziło obawy o kryzys inflacyjny.

Analitycy wskazują, że jest mało prawdopodobne, aby doszło do zawarcia kompleksowego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem i że kraje te mogą powrócić do ataków. Może to nie być wprawdzie intensywna wymiana ognia, ale walki o mniejszym natężeniu.

Małe szanse na pokój na Bliskim Wschodzie

"Jest mało prawdopodobne, aby doszło do kompleksowego porozumienia pokojowego" - napisali w rynkowej nocie analitycy Bloomberg Intelligence.

Uważają, że USA i Iran prawdopodobnie powrócą do ataków.

"Spodziewamy się jednak, że intensywna wymiana ognia może mieć charakter tymczasowym i ograniczy się do +niższych poziomów+ walk - co nazywamy już nową normą w tym przedłużającym się konflikcie" - wskazują.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w Fox News, że rozważa wznowienie planu eskortowania statków przez cieśninę Ormuz.

Donald Trump ma spotkać się też ze swoim zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego, aby omówi plany wojenne, w tym możliwe wznowienie działań militarnych - podał portal Axios, powołując się na informacje amerykańskich urzędników.

Źródło PAP
Tematy: IranDonald TrumpBliski Wschód
