Najwięksi będą na Impact’26. W maju Poznań stanie się najważniejszym adresem polskiego biznesu, kultury, nauki i polityki

Impact od lat przypomina sejsmograf współczesności. Rejestruje napięcia geopolityczne, technologiczne przyspieszenie, ambicje przedsiębiorców, nowe modele przywództwa, pytania o bezpieczeństwo, energię, sztuczną inteligencję, kapitał, zdrowie i przyszłość pracy. Jednak przede wszystkim skupia ludzi, którzy nie tylko komentują zmianę, ale są też jej autorami.

Na liście uczestników i partnerów widać pełną mapę wpływu. Będą tu liderzy największych firm, najważniejszych instytucji finansowych, najsilniejszych mediów, spółek obecnych w indeksach giełdowych, twórcy jednorożców, inwestorzy, założyciele, menedżerowie, przedstawiciele administracji publicznej, świata nauki, kultury i nowych technologii. To rzadki moment, w którym gospodarka wychodzi z tabel, raportów i komunikatów giełdowych, by spotkać się twarzą w twarz.

Przedsiębiorcy z czołówek rankingów

W Poznaniu pojawią się nazwiska dobrze znane z rankingów najbogatszych Polaków. Michał Sołowow (właściciel Synthosu i Cersanitu), Piotr Krupa (współzałożyciel i prezes Grupy KRUK), Jacek Świderski (CEO Wirtualnej Polski Holding), Rafał Brzoska (twórca InPostu), Przemysław Gacek (twórca Grupy Pracuj), Dariusz Miłek (założyciel i prezes Grupy CCC), Grażyna Kulczyk (jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich mecenasek sztuki i biznesu), Stefan Batory (CEO Booksy), Mati Staniszewski (CEO ElevenLabs), Adam Wiśniewski (CTO AI Clearing), Tomasz Karwatka (współzałożyciel Open Mercato), Rafał Modrzewski (dyrektor generalny ICEYE) czy Tomasz Czechowicz (założyciel MCI Capital) reprezentują różne odsłony polskiej przedsiębiorczości: logistykę i technologię, handel, inwestycje, kapitał prywatny, kulturę.

Ten sektor będzie szczególnie ważny podczas Impact’26. Obecność twórców i liderów związanych z takimi firmami jak InPost, CCC, Allegro, Żabka Group, LPP, WP, MCI Capital czy ElevenLabs pokazuje, że Impact staje się miejscem spotkania ludzi, którzy potrafili przejść drogę od pomysłu do wielkiej skali. To także okazja dla młodszych firm i founderów: w Poznaniu będzie można zobaczyć, jak wygląda droga od pierwszego przełomu do organizacji, która zaczyna działać regionalnie, europejsko albo globalnie – i czerpać z doświadczenia innych.

Najwyższy garnitur gospodarki CEE

Drugim filarem Impact’26 będzie giełda, kapitał i największa skala korporacyjna. WIG20 pozostaje jednym z najczytelniejszych symboli polskiego rynku kapitałowego. Obejmuje spółki, które pokazują kondycję dużego biznesu, apetyt inwestorów i kierunek zmian w gospodarce. Ale na Impact obecność największych firm nie sprowadza się do tickerów, kapitalizacji i wyników kwartalnych. Tutaj chodzi o ludzi i instytucje, które współtworzą gospodarczy krwiobieg tej części Europy: banki, energetykę, handel, infrastrukturę, technologię, płatności, logistykę i przemysł.

Najwięksi będą na Impact’26

W Poznaniu obecne będą największe banki (pod względem aktywów), spółki i marki albo ich liderzy, partnerzy i instytucjonalne otoczenie: od Erste Bank Polska, Mastercarda, PKO BP, Banku Pekao, BNP Paribas, VeloBanku, BLIK-a, PayU, PZU, UniCredit przez Eneę, Orlen, Orange, Asseco, LOT, Bank Gospodarstwa Krajowego, Roche, Totalizatora Sportowego, Jerónimo Martins Polska– Biedronkę po globalne firmy doradcze oraz technologiczne, takie jak PwC czy AWS. Ten zestaw dobrze pokazuje, że Impact nie jest wydarzeniem jednej branży. Tutaj spotyka się najwyższy garnitur gospodarki CEE.

Najbardziej opiniotwórcze media – w centrum dyskusji

Impact’26 będzie także miejscem spotkania najważniejszych polskich redakcji, wydawców i dziennikarzy. Skalę medialnego zaplecza dobrze widać, gdy zestawić partnerów wydarzenia z rankingami opiniotwórczości i zasięgu. W Poznaniu obecne będą największe grupy medialne i nadawcy – Ringier Axel Springer Polska, Agora, Grupa Eurozet, TVN Warner Bros. Discovery, Financial Times, Wirtualna Polska, GQ, XYZ, Grupa Bauer, Grupa ZPR Media, Polska Press, Polskie Radio i TVP – oraz redakcje należące do czołówki polskiej debaty publicznej: Onet, TVN24, Business Insider, „Forbes”, „Newsweek”, „Politico”, „Dziennik Gazeta Prawna”, money.pl, PAP, „Puls Biznesu”, Bankier.pl, Interia, Radio ZET, TOK FM, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita” czy „Press”.

Równie ważne są nazwiska reprezentantów świata mediów. Obecni podczas Impact’26 będą m.in.: Michał Samul, Piotr Kraśko, Anita Werner, Martin Wolf, Michał Szadkowski, Agnieszka Woźniak-Starak, Bartosz Węglarczyk, Andrzej Stankiewicz, Katarzyna Dębek, Dominika Długosz, Michał Wąsowski, Mateusz Mazzini, Witold Jurasz, Agnieszka Bryc, Beata Lubecka, Karolina Lewicka, Dominika Wielowieyska, Łukasz Kijek, Katarzyna Zdanowicz, Roman Imielski, Sławomir Sierakowski, Bartosz Wieliński, Janusz Schwertner, Sebastian Ogórek, Grzegorz Nawacki, Mikołaj Kunica czy Michał Nogaś.

Ich rola nie ograniczy się do relacjonowania wydarzenia. Będą częścią agendy: poprowadzą rozmowy, podcasty i debaty, w których liderzy biznesu, administracji, nauki i kultury zostaną skonfrontowani z pytaniami osób zawodowo zajmujących się opisywaniem i tłumaczeniem rzeczywistości. Dzięki temu wydarzenie zyska dodatkowy wymiar – przestrzeń rozmowy prowadzonej językiem zrozumiałym dla szerokiej publiczności.

Impact jako mapa sezonu

Impact’26 będzie opierał się na szerokiej palecie tematów i bogatej reprezentacji ekspertów oraz liderów. Sztuczna inteligencja, gospodarka, bankowość, cyberbezpieczeństwo, energetyka, obronność, inwestycje, startupy, zdrowie, miasta, kultura i przywództwo układają się tu w jedną opowieść o współczesnym biznesie.

Na jednej scenie pojawią się Justin Trudeau, Daron Acemoğlu, Kristalina Georgieva, Amal Clooney, Scott Galloway, Jeff Koons, Olga Tokarczuk, Jon Huntsman, Cédric Villani, Timothy Snyder i wielu innych speakerów reprezentujących globalny poziom debaty. Obok nich wystąpią liderzy polskiej gospodarki, polityki, nauki, kultury i mediów. To zestaw, który trudno powtórzyć – i jeszcze trudniej zignorować.

Dlatego Impact’26 stanie się mapą nadchodzącego sezonu: miejscem, w którym będzie widać, kto nadaje ton i rytm nadchodzących miesięcy, jakie tematy wrócą w zarządach, redakcyjnych kolegiach i branżowych rozmowach. W Poznaniu spotkają się ci, którzy już zbudowali pozycję, oraz ci, którzy wciąż pracują nad skalą: founderzy, inwestorzy, eksperci i menedżerowie.

Wydarzenia takie jak Impact warto mieć w kalendarzu nie z obowiązku, ale z ciekawości świata i chęci bycia częścią najważniejszych rozmów. Często na podstawie właśnie takich rozmów podejmowane są decyzje, które kilka miesięcy później widać w strategiach, inwestycjach i publicznej debacie.

Pełna agenda wydarzenia, lista partnerów oraz bilety dostępne są pod adresem: impactcee.com