Dziennik Gazeta Prawana logo

Tak dobrze jak teraz, nie było nam nigdy w historii? To badanie mówi o nas bardzo wiele

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 15:18
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Odsetek badanych deklarujących finansową swobodę - takich, którym wystarcza na wiele bez szczególnego oszczędzania lub którzy mogą pozwolić sobie na pewien luksus - wynosi 39 proc. To najwyższy wynik w historii badań CBOS, wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu.

Jak Polacy oceniają swoją sytuację materialną?

Jednocześnie 34 proc. badanych deklaruje pełen spokój o swoją finansową przyszłość, więcej niż rok wcześniej.

Według badania, blisko połowa respondentów (49 proc.) ocenia, że żyje na średnim poziomie – wystarcza im na bieżące potrzeby, ale muszą oszczędzać na większe zakupy. Z kolei 32 proc. twierdzi, że żyje dobrze i stać ich na wiele bez szczególnego oszczędzania, a 7 proc. deklaruje możliwość pozwolenia sobie na pewien luksus.

Jedynie 11 proc. badanych określa swój poziom życia jako skromny, a 1 proc. jako bardzo biedny.

Poprawa sytuacji od czasów pandemii

CBOS wskazuje, że po pogorszeniu ocen w latach pandemii i wysokiej inflacji, od 2024 r. widoczna jest poprawa subiektywnej oceny sytuacji materialnej. Tegoroczny wynik jest wyższy niż przed pandemią i przewyższa ubiegłoroczny, który również był rekordowy.

Badanie pokazuje także umiarkowaną poprawę nastrojów dotyczących przyszłości finansowej. Obawę przed biedą deklaruje 23 proc. respondentów, wobec 24 proc. rok wcześniej, natomiast odsetek całkowicie spokojnych o swoje finanse wzrósł do 34 proc. z 30 proc.

Jednocześnie 40 proc. ankietowanych nie obawia się biedy, ale liczy się z możliwością pogorszenia sytuacji materialnej.

Oni oceniają swoją sytuację najlepiej?

Najlepiej swoją sytuację oceniają osoby młode, z wyższym wykształceniem i mieszkańcy największych miast. Pozytywne oceny częściej deklarują także gospodarstwa trzy- i czteroosobowe, uczniowie i studenci oraz kadra kierownicza i specjaliści. Relatywnie słabsze nastroje dotyczą osób starszych, emerytów, rencistów, rolników oraz jednoosobowych gospodarstw domowych, zwłaszcza tworzonych przez osoby po 55. roku życia.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 marca 2026 roku na próbie liczącej 1012 osób (w tym: 64,4 proc. metodą CAPI, 20,2 proc. – CATI i 15,4 proc. – CAWI).

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: sondażsytuacja finansowasytuacja materialna
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTak dobrze jak teraz, nie było nam nigdy w historii? To badanie mówi o nas bardzo wiele »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj