Dziennik Gazeta Prawana logo

Przełom w stosunkach Węgry-Słowacja-Ukraina. Ropa płynie rurociągiem Przyjaźń

Beata Zatońska
dzisiaj, 19:04
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Ropa znowu popłynęła na Węgry Rurociągiem Przyjaźń/Shutterstock
Węgierski koncern paliwowy MOL poinformował w czwartek, że na Węgry dotarły już pierwsze partie ropy naftowej przesyłane przez terytorium Ukrainy rurociągiem Przyjaźń. Ukraiński operator sieci przesyłowej już w środę informował o napełnianiu rurociągu rosyjskim surowcem.

"Grupa MOL odebrała dziś rano ropę naftową w stacjach pomp Fenyeslitke i Budkovce (kolejno na Węgrzech i na Słowacji - PAP). Dostawy ropy naftowej systemem rurociągów Przyjaźń zostały wznowione na Węgry i Słowację po prawie trzymiesięcznej przerwie" - podano w czwartkowym oświadczeniu koncernu.

Ukraina zakończyła naprawę rurociągu

Wcześniej w czwartek słowacka ministra gospodarki Denisa Sakova powiadomiła w komunikacie na Facebooku, że Słowacja zaczęła odbierać ropę rurociągiem Przyjaźń. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wtorek, że jego kraj zakończył naprawę uszkodzonego odcinka rurociągu i może on wznowić działalność.

Budapeszt i Bratysława oskarżały Ukrainę o złą wolę

Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia infrastruktury w wyniku rosyjskiego ataku na zachodzie Ukrainy. Władze w Budapeszcie i Bratysławie zarzucały Kijowowi celowe wstrzymywanie przywrócenia tranzytu surowca. W odpowiedzi na przerwanie dostaw Budapeszt blokował m.in. 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

Polska dostanie miliardy z KPO. "Absolutny rekord"
UE zatwierdziła pożyczkę dla Ukrainy

W czwartek ostatecznie zatwierdzono pożyczkę podczas szczytu UE na Cyprze. "Dzisiaj Rada (Europejska) zatwierdziła ostatni element niezbędny do umożliwienia wypłaty 90-miliardowej pożyczki dla Ukrainy" - powiedział cypryjski minister finansów Makis Kerawnos, cytowany przez agencję AP. "Wypłaty pożyczek rozpoczną się tak szybko, jak to możliwe, zapewniając niezbędne wsparcie dla najpilniejszych potrzeb budżetowych Ukrainy" - dodał.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: węgryroparurociąg Przyjaźń
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrzełom w stosunkach Węgry-Słowacja-Ukraina. Ropa płynie rurociągiem Przyjaźń »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj