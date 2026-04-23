Przełom w stosunkach Węgry-Słowacja-Ukraina. Ropa płynie rurociągiem Przyjaźń

"Grupa MOL odebrała dziś rano ropę naftową w stacjach pomp Fenyeslitke i Budkovce (kolejno na Węgrzech i na Słowacji - PAP). Dostawy ropy naftowej systemem rurociągów Przyjaźń zostały wznowione na Węgry i Słowację po prawie trzymiesięcznej przerwie" - podano w czwartkowym oświadczeniu koncernu.

Ukraina zakończyła naprawę rurociągu

Wcześniej w czwartek słowacka ministra gospodarki Denisa Sakova powiadomiła w komunikacie na Facebooku, że Słowacja zaczęła odbierać ropę rurociągiem Przyjaźń. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wtorek, że jego kraj zakończył naprawę uszkodzonego odcinka rurociągu i może on wznowić działalność.

Budapeszt i Bratysława oskarżały Ukrainę o złą wolę

Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia infrastruktury w wyniku rosyjskiego ataku na zachodzie Ukrainy. Władze w Budapeszcie i Bratysławie zarzucały Kijowowi celowe wstrzymywanie przywrócenia tranzytu surowca. W odpowiedzi na przerwanie dostaw Budapeszt blokował m.in. 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

UE zatwierdziła pożyczkę dla Ukrainy

W czwartek ostatecznie zatwierdzono pożyczkę podczas szczytu UE na Cyprze. "Dzisiaj Rada (Europejska) zatwierdziła ostatni element niezbędny do umożliwienia wypłaty 90-miliardowej pożyczki dla Ukrainy" - powiedział cypryjski minister finansów Makis Kerawnos, cytowany przez agencję AP. "Wypłaty pożyczek rozpoczną się tak szybko, jak to możliwe, zapewniając niezbędne wsparcie dla najpilniejszych potrzeb budżetowych Ukrainy" - dodał.