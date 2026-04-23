Dziennik Gazeta Prawana logo

Unikatowa moneta na polskim rynku. Tylko 500 sztuk na cały świat

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 13:15
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Produkcja monet w Mennicy Polskiej
Produkcja monet w Mennicy Polskiej/PAP Archiwalny
Mennica Polska wypuściła kolejną monetę z kultowej serii "Klasyka Kina Niemego".  Tym razem na tapet wzięto "Podróż na Księżyc" – i tak powstała numizmatyczna i limitowana kompozycja na cześć filmu w reżyserii Georges’a Mélièsa, jednej z kluczowych postaci dla historii kinematografii i prekursora gatunku science fiction.

Nakład monety wynosi jedynie 500 sztuk.

Magia początków kina

"Podróż na Księżyc" to trzecia z czterech monet z kolekcji Mennicy Polskiej "Klasyka Kina Niemego". W tej kompozycji na rewersie srebrnego krążka dominuje pozłacany owal Księżyca z antropomorficzną twarzą. W prawe oko bohatera monety wbita jest srebrna kapsuła kosmiczna (pocisk). Ta znana dziś powszechnie ikoniczna scena filmowa zestawiona została wraz z tajemniczymi elementami przyrody.

Rewers monety "Podróż na Księżyc"

Chcieliśmy, aby ta moneta stanowiła dla jej posiadacza coś więcej niż jedynie kolejny obiekt w kolekcji. To, co sprawia, że jest wyjątkowa, to kultowy kadr i wpleciony w niego, dodany przez nas, surrealistyczny i fantastyczny motyw. Zamieszczone w kompozycji grzyby oraz iskrzące się gwiazdy w tle stanowią całość symbolizującą czasy, gdy kino dopiero kiełkowało, było nieodkryte i pełne magii – mówi Michał Goździewski, projektant monet z Mennicy Polskiej.

Awers w całej serii "Klasyka Kina Niemego" jest wspólny. Przedstawia salę kinową z opuszczoną kurtyną, a na jego środku widnieje napis "The End" – pożegnanie z kultową erą kina niemego i zamknięcie filmowej opowieści utrwalonej w krążku srebra.

Awers monety "Podróż na Księżyc"

Dla kinomanów i kolekcjonerów

"Podróż na Księżyc" w wydaniu Mennicy Polskiej to 1 uncja czystego srebra najwyższej próby (Ag 999), masie 31,1 g oraz w limitowanym nakładzie 500 egzemplarzy.

Do zdobienia zastosowano technikę menniczą antique finish, która nadaje monecie specjalnego charakteru i głębi. Postarzanie powierzchni poprzez oksydowanie reliefu pozwala podbić efekt trójwymiarowości, a także podkreśla detale wzoru.

Dzięki temu moneta wygląda bardziej szlachetnie i kontrastowo. Do wyróżnienia sylwetki księżyca, czyli głównego bohatera przedstawionej sceny, zastosowano selektywne złocenie.

"Klasyka Kina Niemego"

Kolekcja serii "Klasyka Kina Niemego" składa się z monet z motywami z klasycznych ekranizacji uznawanych dziś za prekursorów kina. W skład wchodzą krążki nawiązujące do ekranizacji takich jak:

  • "Nosferatu" (1922)  – pierwszy wielki horror i klasyka niemieckiego ekspresjonizmu, z kultową postacią hrabiego Orloka wyłaniającego się z cienia.
  • "Metropolis" (1927)  – monumentalna antyutopia Fritza Langa, z ikoną kina science fiction: humanoidalnym robotem Marią.
  • "Podróż na Księżyc" (1902)  – fantastyczna wizja Georges’a Mélièsa, która po dziś dzień zachwyca wyobraźnią i surrealizmem. Słynna twarz Księżyca trafiona rakietą została oddana z pomocą pozłoty.
  • "Brzdąc" (1921)  – wzruszająca i ponadczasowa opowieść Charliego Chaplina o relacji między włóczęgą a porzuconym chłopcem. Na monecie, która ukaże się jeszcze w tym roku i domknie serię, pojawi się kontrastowe zestawienie czerni i czerwieni z charakterystycznym tytułem filmu.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kinomoneta kolekcjonerskaMennica PolskaPodróż na Księżyc
Powiązane
"Biały Lotos", sezon 4.
Serialowy hit powraca. Ruszyły zdjęcia na Lazurowym Wybrzeżu
Zendaya w filmie "Drama"
Hit, jakiego dawno nie było. Oryginalny film przyciągnął do kin 200 tys. Polaków
"Downtown Abbey. Wielki finał"
W kinach zarobił 100 milionów. Brytyjski hit w abonamencie
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUnikatowa moneta na polskim rynku. Tylko 500 sztuk na cały świat »
Zobacz
|
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Zbigniew Ziobro
Tam może pojechać Ziobro. Nowy kierunek po zmianie władzy na Węgrzech
Warner Bros Discovery - Warszawa Polska
Klamka zapadła. Warner Bros. sprzedany, TVN może czekać rewolucja
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj