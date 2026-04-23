Unikatowa moneta na polskim rynku. Tylko 500 sztuk na cały świat

Nakład monety wynosi jedynie 500 sztuk.

Magia początków kina

"Podróż na Księżyc" to trzecia z czterech monet z kolekcji Mennicy Polskiej "Klasyka Kina Niemego". W tej kompozycji na rewersie srebrnego krążka dominuje pozłacany owal Księżyca z antropomorficzną twarzą. W prawe oko bohatera monety wbita jest srebrna kapsuła kosmiczna (pocisk). Ta znana dziś powszechnie ikoniczna scena filmowa zestawiona została wraz z tajemniczymi elementami przyrody.

Rewers monety "Podróż na Księżyc"

Chcieliśmy, aby ta moneta stanowiła dla jej posiadacza coś więcej niż jedynie kolejny obiekt w kolekcji. To, co sprawia, że jest wyjątkowa, to kultowy kadr i wpleciony w niego, dodany przez nas, surrealistyczny i fantastyczny motyw. Zamieszczone w kompozycji grzyby oraz iskrzące się gwiazdy w tle stanowią całość symbolizującą czasy, gdy kino dopiero kiełkowało, było nieodkryte i pełne magii – mówi Michał Goździewski, projektant monet z Mennicy Polskiej.

Awers w całej serii "Klasyka Kina Niemego" jest wspólny. Przedstawia salę kinową z opuszczoną kurtyną, a na jego środku widnieje napis "The End" – pożegnanie z kultową erą kina niemego i zamknięcie filmowej opowieści utrwalonej w krążku srebra.

Awers monety "Podróż na Księżyc"

Dla kinomanów i kolekcjonerów

"Podróż na Księżyc" w wydaniu Mennicy Polskiej to 1 uncja czystego srebra najwyższej próby (Ag 999), masie 31,1 g oraz w limitowanym nakładzie 500 egzemplarzy.

Do zdobienia zastosowano technikę menniczą antique finish, która nadaje monecie specjalnego charakteru i głębi. Postarzanie powierzchni poprzez oksydowanie reliefu pozwala podbić efekt trójwymiarowości, a także podkreśla detale wzoru.

Dzięki temu moneta wygląda bardziej szlachetnie i kontrastowo. Do wyróżnienia sylwetki księżyca, czyli głównego bohatera przedstawionej sceny, zastosowano selektywne złocenie.

"Klasyka Kina Niemego"

Kolekcja serii "Klasyka Kina Niemego" składa się z monet z motywami z klasycznych ekranizacji uznawanych dziś za prekursorów kina. W skład wchodzą krążki nawiązujące do ekranizacji takich jak: