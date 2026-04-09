Dziennik Gazeta Prawana logo

Kolejny rok z ujemnym wynikiem NBP. W 2025 r. strata sięgnęła 35,7 mld zł

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 15:56
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Wynik finansowy NBP za 2025 rok był ujemny i wyniósł minus 35,7 mld zł - poinformował w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Podkreślił, że polski bank centralny posiada obecnie w swoich rezerwach 580 ton złota.

35,7 mld zł straty

Prezes NBP Adam Glapiński przekazał na czwartkowej konferencji, że w środę Rada Polityki Pieniężnej przyjęła roczne sprowadzanie finansowe NBP za 2025 rok.

- Suma bilansowa NBP na 31 grudnia 2025 r. wyniosła 1 bln 79,3 mld zł i wzrosła w 2025 roku w porównaniu z 2024 o 32,5 mld zł. Pomimo, że NBP za 2025 rok wypracował dodatni wynik zarządzania rezerwami dewizowymi (...) w kwocie plus 24,7 mld zł to umocnienie złotego skutkujące ujemnym wynikiem z różnic kursowych w łącznej kwocie minus 36,7 mld zł oraz ujemny wynik prowadzenia polityki pieniężnej, czyli walka z inflacją, skup bonów skarbowych od banków, w kwocie 21 mld zł, spowodowały, że wynik finansowy NBP za 2025 rok był ujemny i wyniósł 35,7 mld zł - powiedział Glapiński.

Zaznaczył, że roczne sprowadzanie finansowe NBP zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta i uzyskało pozytywną opinię, a jeszcze w kwietniu zostanie ono przekazane do zatwierdzenia rządowi.

Rezerwa złota. Cel to 700 ton złota

Szef NBP przekazał ponadto, że polski bank centralny posiada obecnie w swoich rezerwach 580 ton złota. - Wykorzystaliśmy spadek cen złota na rynkach po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie i dokupiliśmy złota do wysokości 580 ton. Naszym celem, zgodnie z uchwałą Narodowego Banku Polskiego, jest osiągnięcie 700 ton - dodał.

Od 2021 r. NBP notuje straty

Ostatni raz NBP odnotował dodatni wynik finansowy w 2021 r. – wówczas jego zysk przekroczył 10,97 mld zł. W kolejnych latach bank centralny miał ujemne wyniki. W 2022 r. strata NBP przekroczyła 16,9 mld zł, w roku 2023 było to już -20,8 mld zł, zaś w roku 2024 ponad 13,3 mld zł.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: NBPbank centralnyrezerwy złotawyniki NBP
Powiązane
Co będzie z zyskiem NBP? Aktywa rezerwowe Polski topnieją
Co będzie z zyskiem NBP? Aktywa rezerwowe Polski topnieją
Moscow,,Russia,-,Jan,12,,2017:,Marek,Marian,Belka,
Były prezes NBP o SAFE 0 proc. "Służy wyłącznie zablokowaniu"
Zysk NBP topnieje. Złoto zmierza do najgorszego tygodnia od 1983 r.
Zysk NBP topnieje. Złoto zmierza do najgorszego tygodnia od 1983 r.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKolejny rok z ujemnym wynikiem NBP. W 2025 r. strata sięgnęła 35,7 mld zł »
Zobacz
|
lotnisko, kolejka, bilet lotniczy
Ważne zmiany w podróżowaniu. Bez tego nie polecisz
Gdynia,,Poland,–,October,11,,2025:,Assortment,Of,Packaged,Coffee
Znana sieć wyprzedaje dobrą kawę. Druga taniej o 60 proc.
Kolberger
Cytat dnia. Krzysztof Kolberger. "Żyję, mając świadomość, że..."
Sejm
Po wyborach te partie zdominują Sejm. Są wyniki najnowszego sondażu
Trudny quiz wiedzy o życiu w czasach PRL. 10/10 możliwe tylko dla urodzonych przed 1989 rokiem
Trudny quiz wiedzy o życiu w czasach PRL. 10/10 możliwe tylko dla urodzonych przed 1989 rokiem
Andrzej Duda
Andrzej Duda ostro o decyzji Nawrockiego. "Mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj