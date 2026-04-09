Podwyżki dla prawie miliona Polaków od 1 lipca. Decyzja zapadła

Agnieszka Maj
dzisiaj, 13:13
Spora grupa Polaków ma już pewną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia. Od lipca podstawą wyliczeń stanie się nowa kwota ogłoszona przez GUS, co spowoduje zwiększenie pensji. Rząd ostatecznie wycofał się z planu zamrożenia lipcowej waloryzacji, a minimalne pensje zasadnicze wzrosną o 8,82 proc.

Od 1 lipca 2026 r. pracownicy ochrony zdrowia otrzymają podwyżki wynagrodzeń. Zgodnie z danymi GUS w opiece zdrowotnej w Polsce zatrudnionych jest ponad 700 000 osób. Liczba osób pracujących bezpośrednio z pacjentem wynosi: ok. 141 tys. lekarzy, 37 tys. dentystów, 216 tys. pielęgniarek i położnych, 75 tys. fizjoterapeutów. Jeśli doliczy się do tego psychologów i farmaceutów ta liczba zbliża się do miliona.

Nowa pensja minimalna w zawodach medycznych

W 2025 roku przeciętna płaca w gospodarce narodowej osiągnęła 8903,56 zł. Na podstawie tej kwoty wyznacza się minimalne wynagrodzenia w sektorze medycznym na kolejny okres rozliczeniowy. Nowa pensja minimalna w zawodach medycznych wyniosłaby 8369,35 zł (wzrost o 678,53 zł).

Jak podaje Rynek Zdrowia, podwyżki wynikają z ustawy dotyczącej minimalnych płac w ochronie zdrowia. Przewiduje ona coroczne przeliczenie stawek od pierwszego dnia lipca. Ostateczna wysokość wynagrodzeń jest obliczana poprzez pomnożenie przeciętnej pensji z poprzedniego roku przez współczynnik pracy przypisany do konkretnej grupy zawodowej.

System minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia obejmuje dziesięć kategorii zawodowych. Najwyższy współczynnik - 1,45 - przysługuje lekarzom i lekarzom dentystom posiadającym specjalizację. Oznacza to, że ich minimalna pensja będzie stanowiła 145 proc. przeciętnej krajowej.

Wynagrodzenie minimalne lekarzy i pielęgniarek

Tak zmienią się minimalne stawki w grupach zawodowych:

  • lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją - 12 910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł),
  • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, pielęgniarka albo położna z magistrem i specjalizacją - 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł),
  • lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji - 10 595,24 zł (wzrost o 858,99 zł),
  • stażysta - 8458,38 zł (wzrost o 685,75 zł),
  • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, technik elektroradiolog, psycholog bez specjalizacji, pielęgniarka lub położna z magistrem lub ze specjalizacją (bez magisterki) - 9081,63 zł (wzrost o 736,28 zł),
  • fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, technik analityki medycznej z wykształceniem średnim lub wyższym I stopnia, bez specjalizacji, pielęgniarka lub położna z wykształceniem średnim (bez specjalizacji) - 8369,35 zł (wzrost o 678,53 zł),
  • inny pracownik medyczny z wykształceniem średnim - 7657,06 zł (wzrost o 620,78 zł),
  • pracownik działalności podstawowej (inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny) z wykształceniem wyższym - 8903,56 zł (wzrost o 721,84 zł),
  • pracownik działalności podstawowej z wykształceniem średnim - 6944,78 zł (wzrost o 563,04 zł),
  • pracownik działalności podstawowej z wykształceniem poniżej średniego - 5787,31 zł (wzrost o 469,19 zł).

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
